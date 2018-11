ste. "Kaspers Märchenstube" kommt nach Heidelberg. Das Puppentheater der Familie Hein aus Crimmitschau gastiert ab morgen bis zum 1. September mit dem Stück "Die Blumenfee" auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg. Dazu gibt es noch die "Jumpers World", in der sich die Kinder in einer Hüpfburgenlandschaft so richtig austoben können.

Bei der "Blumenfee" dürfen natürlich die typischen Charaktere des klassischen Kasperletheaters nicht fehlen. Neben dem Namensgeber sind Hexe, Prinzessin, Teufel oder Rabe mit von der Partie. Die jungen Besucher werden spielerisch in die Handlung mit einbezogen. Die Vorstellungen finden täglich um 17 Uhr statt, am Sonntag zusätzlich um 15 Uhr.

Vor und nach dem Theater können die kleinen Gäste einen Abstecher in die "Jumpers World" machen, die ebenfalls auf dem Messplatz aufgebaut wird. Dieser Freiluftspielplatz bietet Hüpfburgen im Piraten- und Königsschloss-Design, eine große Rutsche und Kinderschminken. Und während die Kleinen am Toben sind, können es sich die Eltern in der angeschlossenen Gastronomie gemütlich machen. Die "Jumpers World" ist an Wochentagen von 14 bis 19 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Es gibt ein Kombi-Ticket für Puppentheater und Hüpfwelt oder Einzeltickets für das Kasperletheater.

Die RNZ verlost 5 x 2 Kombikarten, die an einem beliebigen Tag eingelöst werden können. Wer gewinnen will, ruft heute um 12 Uhr die Nummer 06221/519-5627 an; die ersten Fünf, die durchkommen, erhalten die Tickets.

Fi Info: Wer kein Glück hat, kann unter Telefon 0170/7716298 Karten bestellen oder Tickets an der Tageskasse kaufen.