Berlin (dpa/tmn) – Moderne Waschmaschinen habe Programme, die nur mit 15 und 20 Grad laufen. Ihr Vorteil: Sie sparen Energie. Allerdings sollten Verbraucher mindestens alle vier Wochen einmal einen Waschgang mit 60 Grad laufen lassen, erläutert Claudia Oberascher von der Initiative Hausgeräte+. Ein so heißer Waschgang säubere neben der Wäsche auch die Maschine und verlängere ihre Lebensdauer.

Rückstände vom Schmutz und der Seife vergangener Waschgänge werden dabei weggespült. Sonst können sich unangenehme Gerüche bilden und sich auf die frisch gewaschene Wäsche übertragen. In die Maschine komme bei diesem 60-Grad-Waschgang am besten Vollwaschmittel in Pulverform, das Bleiche enthält.