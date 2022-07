Rhein-Neckar-Odenwald. (RNZ) Der Sommer ist da. Die teilweise heißen Temperaturen locken die Menschen in Scharen an Badeseen oder in Freibäder. Daher hat sich die RNZ in der ganzen Region umgehört und zusammengetragen, wo man an Seen oder in Bädern ins kühle Nass

Rhein-Neckar-Odenwald. (RNZ) Der Sommer ist da. Die teilweise heißen Temperaturen locken die Menschen in Scharen an Badeseen oder in Freibäder. Daher hat sich die RNZ in der ganzen Region umgehört und zusammengetragen, wo man an Seen oder in Bädern ins kühle Nass eintauchen und sich sportlich betätigen kann.

In der Karte finden Sie alle Informationen zu Öffnungszeiten, Attraktionen, Park- und ÖPNV-Möglichkeiten und Eintrittspreisen - einfach auf das jeweilige Bad oder den See klicken.

Klicken Sie für eine größere Ansicht auf den kleinen Rahmen rechts oben in der Kartenleiste. Auf dem Symbol mit dem Pfeil links oben klappen Sie ein Liste der Bäder und Seen in der Region aus.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit, alle Daten, soweit uns die Infos vorliegen.