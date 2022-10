Von Christiane Meister-Mathieu

Eigentlich ist die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ganz einfach: Fünf Portionen Gemüse und Obst sollen wir jeden Tag verspeisen - dreimal Gemüse, zweimal Obst. Dabei ist eine Portion die Menge, die in unsere Handfläche passt.

Was für einige Menschen ein Kinderspiel zu sein scheint, ist für andere eine Herausforderung. Wie bekommt man mehr Grünzeug in sich selbst rein - und vor allem: in das Kind?

Tipp 1 - Routinen entwickeln

Routinen sind ein guter Weg, mehr Vitamine auf den Tisch und in die Bäuche zu bekommen, sagt Ökotrophologin Silke Restemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). "Irgendwann gehört Gemüse und Obst dann ganz selbstverständlich zu jeder Mahlzeit dazu."

Konkret kann das bedeuten: Ins Müsli am Morgen kommt Obst, zur herzhaften Stulle gibt es Gurkenscheiben. Ein Teller mit Rohkost taugt sowohl als Vorspeise, um den ersten Hunger zu stillen als auch als Snack zwischendurch. Zur warmen Mahlzeit gehört immer eine Portion Gemüse, Salat oder auch beides. Und zum Nachtisch gibt es ein Stück Obst.

Tipp 2 - Gemüseanteil hochschrauben

"In viele Gerichte kann man auch zusätzliches Gemüse geben" sagt Silke Restemeyer. In kleine Stückchen geschnitten oder geraspelt kommt es in Frikadellen. Oder zusätzlich zur Kartoffel in den Reibekuchen.

Nudelsoßen kann man einfach mit mehr Gemüse zubereiten - und außerdem die Pasta um Gemüsenudeln ergänzen. Schon länger im Trend sind sogenannte "Zoodles", also Nudeln aus Zucchini, die sich einfach mit einem Spiralschneider herstellen lassen.

Eine andere Option sind Nudeln aus Hülsenfrüchten. Denn Linsen, Erbsen und Bohnen können - anders als Kartoffeln - ebenfalls zu den fünf Portionen gezählt werden. Deshalb empfiehlt sie, Nudelsoßen statt mit Fleisch oder Fisch als Eiweißquelle auch einmal mit Linsen zu kochen.

Tipp 3 - Vorlieben beachten - und dennoch Verschmähtes anbieten

Doch wenn der Teller mit Rohkost weggeschoben und Gemüsestücke aus Soßen aussortiert werden, scheint alles Schnippeln vergebliche Mühe zu sein.