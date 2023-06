Von Katja Sponholz

Es gilt als heikles Thema in Politik, Verkehrspsychologie und in unzähligen Familien: Menschen, die sich im hohen Alter noch ans Steuer eines Autos setzen möchten - und die Diskussion darüber, wie gefährlich das werden kann.

Dabei hat man als Sohn oder Tochter oft einfach nur große Angst, dass den Eltern etwas zustößt. Genauso, wenn der 80-jährige Vater mit Herzleiden noch zu einer Fernreise oder alleine zu einer Wanderung aufbrechen will.

Ein Satz, der ausschließt und diskriminiert

Kann es in solchen Situationen falsch sein, zu sagen: "Du bist zu alt dafür" - in der Hoffnung, den Vater oder die Mutter von etwas abzubringen? Ja, kann es. Da sind sich Gerontologinnen und Gerontologen einig - also diejenigen, die sich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Altern beschäftigen.

"Wir können einem alten Menschen nicht sagen: "Das darfst du nicht". Dazu haben wir nicht das Recht", sagt der Heidelberger Psychologe Prof. Andreas Kruse, verantwortlicher Autor der Altenberichte des Bundestages.

"Einer Person zu sagen, etwas geht nicht, nur weil sie ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat - diese Verallgemeinerung muss unbedingt vermieden werden. Sie ist Quelle der Diskriminierung." So ein Kommentar schließt ältere Menschen aus und kann ordentlich verletzen.

Auch Nina Lauterbach-Dannenberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA), hält eine solche Bemerkung für nicht angemessen. "Es ist vor allem eine Feststellung, die etwas über die eigenen Sichtweisen und Stereotypen aussagt: dass man nämlich einem älteren Menschen etwas nicht mehr zutraut." Grund dafür seien oft falsche Altersbilder, die nicht der Realität gerecht werden.

Sorgen sensibel ansprechen

Aber was ist, wenn das Reaktions- oder Sehvermögen von Vater oder Mutter messbar schwindet? Oder es den Verdacht gibt, dass er oder sie eine Demenz entwickelt? Dann gilt aus Sicht der Experten: Wer Bedenken - etwa mit Blick auf die Sicherheit beim Autofahren - ansprechen will, sollte sehr behutsam und differenziert vorgehen.

Vielleicht so: "Möglicherweise haben bestimmte Fähigkeiten, die für das Autofahren absolut bedeutsam sind, nicht mehr den Leistungsstandard, dass du ...