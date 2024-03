Von Anna Ringle

"Du hast Deine besten Jahre noch längst nicht hinter Dir und bist voller Energie? Du bist zudem charmant, gutaussehend, über 60 Jahre alt und möchtest Dich noch einmal so richtig verlieben?" Wenn Sie sich hier angesprochen fühlen, werden Ihre Kinder und Enkel Sie vielleicht bald flirtend im TV sehen. Denn RTL hat vor Tagen diesen Castingaufruf gestartet. Die Evergreen-Flirtshow "Bachelor" soll es in Ü-60-Style geben. All die sonnengebräunten, gestählten Körper der vergangenen Staffeln, die Inszenierung von Jugendlichkeit und das gnadenlose Mantra der perfekten Pose - ist das jetzt vorbei? Trägt ein "Golden-Bachelor"-Format zu mehr Diversität des Abbilds unserer Gesellschaft im TV bei, macht sich gar ein neuer Fernsehtrend mit mehr Formaten mit Älteren bemerkbar?

Ältere im Mittelpunkt

Der Ü-60-Bachelor ist kein Einzelfall, wenn man sich durch das Fernsehen zappt. Das Privatfernsehen setzt augenscheinlich immer wieder auf Formate, bei denen Ältere im Mittelpunkt stehen. Man wird zum Beispiel bei der Streamingplattform RTL+ fündig: In der Vox-Datingshow "My Mom, Your Dad" lebten Single-Eltern in einer Villa zusammen, während ihre Kinder das Ganze ohne deren Wissen per Kameras verfolgten und entschieden, wer wen daten darf. Mit dabei war auch ein 60-Jähriger. Eine Fortsetzung über die erste Staffel hinaus ist nach RTL-Angaben aktuell nicht geplant. Ein Blick zur Konkurrenz, ProSieben- und Sat.1-Sprecher Christoph Körfer teilte mit: "Best-Ager-Kandidatinnen und Kandidaten sind fester Bestandteil in den Programmen auf unseren Sendern: Lieselotte war 66, als sie 2022 beinahe ins #GNTM-Finale eingezogen wäre. In der aktuellen "Big Brother"-Staffel auf Joyn sind mit Gema und Tanja zwei Frauen 55 Jahre alt." Hinter GNTM steckt die Modelshow "Germany's Next Topmodel".

Nachfrage bei RTL, warum man jetzt auf den Ü-60-Bachelor setzt: "Das "Bachelor"-Fieber ist in Deutschland weiterhin ungebrochen. In den USA hat der "Golden Bachelor" im vergangenen Jahr Fans aller Altersklassen begeistert, deswegen wollen auch wir das "Bachelor"-Universum vergrößern und das Spin-Off auch nach Deutschland holen." In den USA war der Bachelor über 70. Wann die Sendung in Deutschland ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Verband warnt vor Stereotypen

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) kann Formaten wie Ü-60-Bachelor etwas abgewinnen. Geschäftsführer Guido Klumpp teilte mit: "Grundsätzlich ist es gut, wenn ältere Menschen in den Medien mit allen Facetten ihres Lebens gezeigt werden, auch als Menschen, die sich gerne noch einmal verlieben möchten." Er betonte zugleich: "Entscheidend bei allen Medienformaten ist allerdings, dass die Menschen, die sich vor die Kamera stellen, auf eine wertschätzende Weise gezeigt werden und nicht als Personen, über die man sich lustig machen kann und soll. Das gilt aber natürlich nicht nur für ein Format wie Bachelor Ü60, sondern für alle Formate und für alle Menschen – unabhängig vom Alter."

Ist das Bild von Älteren im Fernsehen aus Verbandssicht zu klischeehaft dargestellt? Klumpp schrieb dazu: "Wir halten jede Form von Klischee für problematisch, weil es eine in sich unterschiedliche Gruppe als vermeintliche "Einheit" darstellt. Dabei ist es eigentlich egal, ob Seniorinnen und Senioren stereotyp als schwach und hilfsbedürftig dargestellt werden oder als sportlich, reiselustig und konsumfreudig."

Der Verband wünscht sich, dass die Vielzahl der unterschiedlichen Lebensrealitäten Älterer in den Medien abgebildet werden, damit kein einseitiges Bild vom Leben im Alter geprägt werde. Klumpp ergänzte: "Wünschenswert wäre es zudem, wenn ältere Menschen auch weiterhin als Moderatorinnen und Moderatoren oder Schauspieler und Schauspielerinnen in Fernsehen und Radio arbeiten können, und nicht aufgrund des Wunsches der Sender nach mehr "Jugendlichkeit" ihre Jobs verlieren."

Dating auch im Alter Thema

Liebe im Alter ist auch längst ein Geschäftsfeld geworden. Zum Beispiel machen bei der Datingplattform "ElitePartner" Singles über 60 derzeit 15 Prozent der Premium-Mitglieder aus, wie das Unternehmen mitteilte. Bei "Parship" sind es 11 Prozent, von der Dating-Plattform hieß es: "Der Anteil der Parship Mitglieder in der Altersgruppe 60+ ist seit vielen Jahren stabil mit minimaler Tendenz steigend." Das führt das Unternehmen hierauf zurück: Die Gesellschaft werde insgesamt älter und es gebe eine verstärkte Internetnutzung in höheren Altersgruppen.