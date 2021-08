(dpa). Während die Brombeeren direkt im Mund landen oder als Konfitüre im Glas, ist kaum bekannt, dass auch Brombeerblätter in der Küche verwendet werden können: als koffeinfreier, heimischer Ersatz für Schwarztee. Dazu zarte Blätter und Triebe für einige Stunden auf einem sauberen Leinentuch anwelken lassen, empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung. Anschließend die Blätter mit warmem Wasser besprühen – aber nicht zu intensiv, um Schimmelbildung zu vermeiden. Nun das Grün zerkleinern und mit einem Nudelholz walken. Das Tuch mit den Blättern fest zusammenrollen und in ein dichtes Gefäß oder eine Plastiktüte geben, sodass möglichst wenig Luft an die Blätter kommt und drei bis fünf Tage an einem warmen Ort stehen lassen. Zum Aufbrühen ein bis zwei Teelöffel der Blätter mit heißem Wasser übergießen und zehn Minuten ziehen lassen.