One-Pot-Pasta mit Pilzen

Zutaten für 3 bis 4 Portionen:

30 g Steinpilze (getrocknet)

250 g Champignons (braun)

2 Knoblauchzehen

3 Lauchzwiebeln

15 g Petersilie (glatt)

½ Bio-Zitrone

150 g Gruyère-Käse

2 EL Butter

3 EL Weißwein (trocken)

750 ml Gemüsebrühe

250 g Linguine-Nudeln

Salz und Pfeffer

Steinpilze mit kochendem Wasser übergießen, sodass sie bedeckt sind, und weich werden lassen. Mit Küchenpapier Schmutzreste von den Champignons entfernen und diese in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und ebenfalls in dünne Scheiben schneiden. Lauchzwiebeln waschen, abtrocknen und den hellen Teil in dünne Ringe schneiden. Die Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter grob hacken. Die Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen und etwa eine Messerspitze (nach Belieben auch mehr) von der Schale abreiben. Den Käse grob würfeln oder reiben.

In einem großen Topf die Butter schmelzen lassen und die Champignons bei hoher Hitze darin scharf anbraten, bis sie braun sind. Hitze reduzieren. Knoblauch und Lauchzwiebeln dazugeben und etwa fünf Minuten andünsten. Dabei gelegentlich umrühren. Das Ganze mit 3 EL Weißwein ablöschen und komplett einkochen lassen, sodass keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Das Wasser der eingeweichten Steinpilze ausdrücken und in den Topf geben. Die Steinpilze grob hacken und ebenfalls dazugeben.

Mit Gemüsebrühe aufgießen, Nudeln in den Topf geben und aufkochen. Wenn die Nudeln komplett mit Gemüsebrühe bedeckt sind, Deckel auf den Topf legen und die Nudeln etwa zehn Minuten bissfest kochen. Dabei immer wieder umrühren.

Die Nudeln sollten dann in einer ausstreichend großen Menge Soße baden. Ist das nicht der Fall, etwas heiße Brühe oder Wasser nachgießen. Dann den Käse unterrühren und schmelzen lassen. Vor dem Servieren Petersilie und Zitronenabrieb dazugeben und die Nudeln mit Salz und Pfeffer abschmecken.