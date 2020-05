Tonkabohnen erinnern an Vanille

(dpa). Sie verleiht Süßspeisen einen Hauch von Vanille, Karamell, Marzipan und Süßholz: Mit einer einzigen Tonkabohne lässt sich Milch für Desserts mehrfach aromatisieren. Dafür spült man das mandelförmige Samenkorn nach der Nutzung ab und trocknet es gut, wie das Bundeszentrum für Ernährung erläutert. Auf diese Weise gibt das Gewürz bis zu zehn Mal sein Aroma ab. Ein oder zwei Bohnen lässt man in einem Liter Milch oder Kokosmilch aufkochen und über Nacht ziehen. Die unscheinbaren, runzligen Bohnen mit der schwarz-braunen Haut sind ganzjährig erhältlich, nicht gerade preiswert, aber wegen ihres intensiven Geschmacks sehr ergiebig. Sie können in Rezepten etwa Vanilleschoten ersetzen. Kurz vor dem Verzehr reibt man mit einer Muskatreibe die benötigte Menge ab.

Rezept: Crème brûlée mit Tonkabohne

Zutaten für 4 Portionen:

400 ml Sahne

150 ml Milch

5 Eigelb

75 g Zucker

1 Tonkabohne

Die Milch in einen Topf geben und etwa die Hälfte bis Dreiviertel einer Tonkabohne hineinreiben. Das klappt am besten mit einer Muskatreibe. Das Ganze einmal aufkochen, dann abkühlen lassen und für etwa zwei Stunden ziehen lassen.

Den Backofen auf 100 Grad vorheizen. Eigelbe und Zucker in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen verrühren. Dann die Tonkabohnen-Milch dazugeben. Das Ganze durch ein Haarsieb geben, um in der fertigen Crème keine Rückstände von Ei und Tonkabohne zu haben. Die Masse auf vier Schüsselchen verteilen und zusammen mit einem Schüsselchen Wasser für etwa 45 Minuten in den Ofen schieben, bis die Crème schön gestockt ist. Zum Schluss die Crème mit etwas Zucker bestreuen und für zwei Minuten unter dem Grill karamellisieren lassen.