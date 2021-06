Von Constanze Werry

Um den Durst zu löschen ist Wasser das empfohlene Nonplusultra – aber auch zu Saftschorlen oder ungesüßtem Tee wird geraten. Allerdings: Immer nur Wasser, Apfelsaftschorle oder kalter Pfefferminztee – das wird bei den aktuell benötigten Trinkmengen auch schnell mal langweilig. Hier ein paar Ideen für mehr Abwechslung im Glas.

Eisgekühlte Limonade aus Wassermelone

Wassermelonen-Limonade

Das erfrischende Getränk kommt ganz ohne zusätzlichen Zucker aus. Aber ein paar Eiswürfel sollte man in der Hinterhand haben. 700 g entkerntes Wassermelonen-Fruchtfleisch – am besten gekühlt – wird mit dem Saft einer Zitrone fein püriert und anschließend mit einem Liter kaltem Mineralwasser aufgegossen. Ob mit oder ohne Kohlensäure bleibt dem persönlichen Geschmack überlassen. Wer will, kann auch noch ein paar Blätter frische Minze mitpürieren – für ein extra frisches Aroma. Ein paar Eiswürfel ins Glas und genießen!

Klassischer Eistee

Zunächst wird Schwarztee aufgebrüht – und zwar sehr kräftig. Wer dafür Teebeutel verwendet, sollte fünf davon mit 500 ml kochendem Wasser übergießen. Gut eignen sich unter anderem Assam, Ceylon und Darjeeling. Nach der Ziehzeit den heißen Tee sofort über 250 g Eiswürfel gießen. So sollte der Tee im besten Fall nicht trüb werden. Dann einen halben Teelöffel Natron unterrühren. Wer kein Natron zur Hand hat, kann es auch weglassen. Außerdem den Saft einer halben oder je nach Geschmack ganzen Zitrone dazugeben. Wer will, kann den Eistee außerdem mit braunem Rohrzucker süßen oder ihn einfach ungesüßt genießen.

Apfel-Minze-Eistee

Diese Erfrischung kommt ohne zusätzlichen Zucker aus. Zuerst wird ein Liter Pfefferminztee aufgebrüht und dieser dann kaltgestellt. Dann nur noch mit einem Liter Apfelsaft mischen und mit reichlich Eiswürfeln servieren. Schon ist dieser Eistee fertig.

Gurke trifft Wasser

Schon seit Jahren hat sich das sogenannte "Infused Water" etabliert, wobei Aromen aus Beeren oder eben wie hier Gurke das schnöde Wasser aufpeppen. Man kann entweder Wasser samt einiger nicht zu dick geschnittener Gurkenscheiben in eine Karaffe füllen oder das Rezept noch etwas verfeinern. Und zwar kommen auf einen Liter Wasser eine Handvoll Gurkenscheiben, ein kleines Stück in Scheiben geschnittener Ingwer, Scheiben einer unbehandelten Zitrone und frische Minzblätter. Um von der Minze mal wegzukommen lässt sich Gurke auch hervorragend mit Basilikum oder Thymian kombinieren.

Wasser mit Himbeeren und Thymian

Wie schon gesagt, lässt sich Infused Water mit Gurken genauso zubereiten wie mit Beeren oder auch beispielsweise Apfel- oder Ananasstücken. Für die Himbeervariante einfach ein paar Himbeeren zusammen mit einem Stängel Thymian in eine Karaffe füllen und im Kühlschrank vor dem Genießen schön kalt werden lassen.

Selbstgemachte Zitronen-Limonade

Einen bis eineinhalb Liter Wasser bereitstellen und 20 bis 30 g Zucker solange einrühren, bis er sich komplett aufgelöst hat. Statt Haushaltszucker kann man auch zu Agavendicksaft, Birkenzucker oder Honig greifen – für eine besondere Note sorgt Ahornsirup. Natürlich kann man aber auch aufs Süßen komplett verzichten. Dann noch den Saft von vier Zitronen oder drei Zitronen und einer Limette dazugeben. Mit ein paar Zitronenscheiben und Eiswürfeln im Glas ist der Durstlöscher auch schon fertig.