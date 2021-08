Etwas Senf verleiht Dressing und Gegrilltem das gewisse Etwas. Wer will, kann sich auch mal selbst an Senf versuchen. Für eine mittelscharfe Variante gelbe und braune Senfkörner mischen und in einem Mörser je nach Vorliebe feiner oder gröber zermahlen. Auch zu einer Kaffeemühle kann man greifen oder bereits gemahlenem Senfpulver. Das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt: Den gemahlenen Senf in Wasser quellen lassen, in der Zwischenzeit Essig, Zucker und Salz erhitzen, bis sich Salz und Zucker aufgelöst haben. Dann den Sud abkühlen lassen und mit dem Senfmehl verrühren, bis eine sämige Masse entstanden ist. Abgefüllt in Gläser den Senf einige Tage reifen lassen. Danach ist er ein bis zwei Monate haltbar. Verfeinern lässt sich Senf unter anderem mit Honig, Thymian, Dill oder auch Feigen. (csw/Getty)