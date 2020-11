Köln (dpa) - Diese Paprika-Toaströllchen hatte ich eigentlich als Mitbringsel für das Silvester-Buffet bei Freunden geplant. Wie bei so vielen fällt auch bei uns die Silvesterparty wegen der Corona-Pandemie aus. Den knusprigen Snack wird es am Jahresende trotzdem geben: Die Paprika-Toaströllchen eignen sich hervorragend als Knabberei auf dem Sofa zu "Dinner for One", aber auch als Vorspeise oder Beilage zu einem Raclette-Essen - vor allem, weil sie sich gut vorbereiten lassen.

Für die Füllung der Toaströllchen röste ich zunächst rote Paprika im Ofen und püriere sie zu einer feinen Creme. Die würze ich kräftig mit Knoblauch, frischem Thymian, Salz und Pfeffer. Dann kommt eine Menge frisch geriebener Parmesan dazu. Die Masse streiche ich auf geplättete Toastbrotscheiben, rolle sie ein und backe das Ganze im Ofen. Durch den geschmolzenen Käse entsteht eine cremig-würzige Füllung; von außen werden die Toastbrotscheiben schön knusprig, wenn man am Ende noch mal kurz den Grill anstellt.

Zutaten für 10 Paprika-Toaströllchen:

10 große Scheiben Vollkorntoast, 4 rote Paprika, 1 dicke Knoblauchzehe, ca. 70 g Parmesan, 2-3 Zweige Thymian, Salz, Pfeffer, Olivenöl

Zubereitung:

1. Die Paprika waschen, abtrocknen, halbieren und mit der Schnittfläche nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.

2. Die Paprika im Ofen bei 250 Grad unter dem Grill backen bis die Haut schwarz wird und Blasen wirft. Die Paprika abkühlen lassen, dann lässt sich die Haut leicht ablösen. Den Stil und die Kerne ebenfalls ablösen.

3. Das Paprika-Fleisch mit einem Mixer oder Pürierstab pürieren.

4. Den Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken.

5. Den Thymian waschen, trockenschütteln und etwa 1 TL von den Blättchen abzupfen.

6. Den Parmesan sehr fein reiben.

7. Die Paprika mit dem Parmesan, dem Knoblauch und den Thymianblättchen vermengen und ordentlich mit Salz und Pfeffer würzen.

8. Die Rinde vom Toastbrot wegschneiden und die Toastscheiben mit einem Nudelholz plattrollen. (Die Rinde kann man würfeln und in Öl knusprig braten - zum Beispiel als Croutons für einen Salat).

9. Pro Toast 1,5 bis 2 TL von der Paprikamasse auf den unteren Teil der Toastbrotscheibe geben, bis zu den Rändern unten, rechts und links verstreichen und dann locker nach oben rollen. Überschüssige Paste, die oben ggf. herausquillt, mit einem Messer wegnehmen.

10. Die Toaströllchen rundherum mit einer ordentlichen Menge Olivenöl einpinseln, mit einem Zahnstocher feststecken und mit der offenen Seite nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.

11. Die Toaströllchen im Backofen bei 180 Grad für etwa 15-20 Minuten backen. Die letzten 2-3 Minuten den Grill einschalten, damit die Röllchen noch knuspriger werden.

Mehre Rezepte auch unter: https://loeffelgenuss.de/