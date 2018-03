500 g Kartoffeln

120 g Radieschen

100 g Salatgurken

1/2 Bund Schnittlauch

400 g Magerquark

50 ml Mineralwasser mit

Kohlensäure

Salz und Pfeffer

Zunächst die Kartoffeln waschen. Anschließend knappt mit Salzwasser und bei geschlossenem Deckel zum Kochen bringen. In 15 bis 20 Minuten gar kochen. In der Zwischenzeit die Radieschen gründlich waschen, putzen und in dünne Spalten oder Stifte schneiden. Die Salatgurke waschen und der Länge nach halbieren. Anschließend in dünne, halbe Scheiben schneiden. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.

Den Magerquark in eine Schüssel geben. Mineralwasser unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Schnittlauch, Gurke und Radieschen unterheben. Pellkartoffeln abgießen und mit dem Quark servieren. Wer will kann eine pikantere Quark-Variante ausprobieren: Mit rotem Paprika, Kümmel, süßem Paprikapulver und Chili.