Scharfes Kraut zu mildem Gemüse: Wer Spargel mit Bärlauchpesto kombiniert, trinkt dazu am besten einen Sauvignon Blanc. Foto: dpa

Würziges Bärlauch-Pesto

Zutaten für 2 bis 4 Gläser:

400 g frischer Bärlauch

150 g Pinienkerne

100 ml Olivenöl

100 g Pecorino-Käse

2 TL Salz

frisch gemahlener Pfeffer

Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne leicht anrösten. Sie sollten nicht zu dunkel werden, sonst schmecken sie bitter. Dann den Bärlauch waschen und trockenschütteln. Anschließend die Blätter quer zur Achse in feine Streifen schneiden und in einen hohen Becher geben.

Den grob zerkrümelten Käse, Salz, Pfeffer und Olivenöl dazugeben. Das Ganze mit dem Pürierstab zerkleinern. Wer einen Mörser zur Hand hat, kann das Pesto auch darin zubereiten. Das Pesto in Gläschen abfüllen, mit einer dünnen Ölschicht bedecken und verschließen. So hält sich das Pesto im Kühlschrank etwa zwei Wochen.