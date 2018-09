Zutaten für 4 Portionen:

400 g Rote Bete

150 g Kartoffeln (mehligkochend)

2 Zwiebeln

2 EL Butter

1 l Gemüsebrühe

100 ml Sahne

4 TL Sahnemeerrettich

2 EL Schnittlauchröllchen

Salz und Pfeffer

Zwiebeln schälen und würfeln. Rote Bete schälen - am besten mit Handschuhen, um Verfärbungen an der Haut zu vermeiden - und anschließend würfeln. Kartoffeln ebenfalls schälen und in Würfel schneiden. Butter in einem Topf zergehen lassen und die Zwiebeln glasig dünsten. Rote Bete und Kartoffeln dazugeben und fünf Minuten anschwitzen. Das Ganze mit der Gemüsebrühe aufgießen, zum Kochen bringen und bei mittlerer Hitze etwa 40 Minuten köcheln lassen.

Die Suppe mit dem Mixstab pürieren, salzen und pfeffern. Die Sahne unterrühren. Die Suppe auf vier Suppenschüsseln verteilen und mit jeweils einem Teelöffel Meerrettich und Schnittlauch garniert servieren.