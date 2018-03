Zutaten für 2 Portionen:

1 Fenchel

200 g Penne-Pasta

25 g Zuckerschoten

10 Kirschtomaten

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

40 g Parmesan

Salz und Pfeffer

Die Nudeln entsprechend der Packungsanweisung in reichlich Salzwasser bissfest garen. Zuckerschoten und Fenchel waschen und in Streifen schneiden. Kirschtomaten waschen und halbieren. Zwiebel schälen, halbieren und in Streifen schneiden. Knoblauch schälen und fein würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch, Fenchel und Zuckerschoten anbraten. Wenn sie Farbe bekommen, die Tomaten dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Parmesan darübergeben und servieren.