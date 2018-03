Zutaten für 6 bis 8 Portionen:

300 g Mehl

2 EL Zucker

150 g Butter

70 g Butterschmalz

200 g Apfelmus

60 g Rohrzucker

1/2 TL Salz

Zunächst Mehl, Zucker und Salz in eine Schüssel geben und vermischen. Die kalte, gewürfelte Butter und das Butterschmalz mit 80 ml eiskaltem Wasser zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in zwei gleichgroße Stücke zerteilen, in Frischhaltefolie wickeln und zwei Stunden kalt stellen.

Den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Den Teig zu zwei jeweils 30 mal 30 Zentimeter großen Quadraten ausrollen. Eine Teigplatte auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, Apfelmus darauf verteilen und zum Rand einen Zentimeter Platz lassen. Zweite Teigplatte auf die erste legen und den Rand festdrücken. In 15 mal 3 Zentimeter große Streifen schneiden, mit Rohrzucker bestreuen und leicht auseinanderziehen. Auf der untersten Schiene 20 Minuten backen.