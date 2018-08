Zutaten für vier Personen für den Spargel: 4 Bund weißer Spargel, 50 g Butter, 15 g Salz, 10 g Zucker, Saft von 1/2 Zitrone.

Zutaten für die Sauce Hollandaise: 250 g Butter, 4 Eigelbe, 1 TL Weißweinessig, einige EL lauwarmes Wasser oder Kochwasser vom Spargel, 1 Prise gemahlener Pfeffer, Salz nach Geschmack, eine Prise Zucker.

Zubereitung: Zwei Liter Wasser zum Kochen bringen. Butter, den Zitronensaft, Salz und Zucker hinzugeben. Den Spargel schälen und zu vier Päckchen binden. In das kochende Wasser geben, die Hitze reduzieren und den Spargel 15 Minuten knapp unter dem Siedepunkt ziehen lassen. Herausnehmen und sofort servieren.

In der Zeit, in der der Spargel gart, die Butter für die Sauce Hollandaise zerlassen. Die Eigelbe mit dem Weißweinessig, dem Wasser, Pfeffer, einer Prise Salz und Zucker in einer Rührschüssel mischen. Diese Mischung auf einem nicht zu heißen Wasserbad solange schlagen, bis die Masse schön schaumig ist. Sie darf keinesfalls so heiß werden, dass das Eigelb stockt. Sie muss aber auch so warm werden, dass sie sich mit der warmen Butter verbindet, die nun dazu kommt.

Die Butter unter ständigem Rühren und nur nach und nach unter die Eimischung schlagen. Zwischendurch immer wieder einen Esslöffel Flüssigkeit zugeben, damit sie nicht zu fest wird. Die Soße abschmecken und sofort zum warmen Spargel servieren.