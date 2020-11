(dpa). Viele Arbeitnehmer sind wegen der Corona-Pandemie schon seit Monaten nicht mehr im Büro gewesen. Andere werden sich in den kommenden Tagen zu Hause einen Arbeitsplatz einrichten. Oft fehlt dann besonders der Austausch mit Kollegen – gemeinsame Kaffeepausen und Mittagessen, zum Beispiel. Damit alle Beschäftigten in die Kommunikation integriert bleiben, sollten Teams Informationen auf verschiedenen Kanälen austauschen, rät Andreas Stephan von der gesetzlichen Unfallversicherung.

Durch E-Mails, Telefonate, Videokonferenzen oder Chats sollte ein soziales Umfeld geschaffen werden. Hilfreich sei es auch, die Kommunikation nicht auf berufliche Dinge zu beschränken. Eine Idee: sich zum Kaffee im Chat verabreden.

Auch Führungskräfte kann die Situation vor große Herausforderungen stellen – insbesondere, wenn jemand vorher seine Hauptaufgabe in der Kontrolle der Beschäftigten sah. Dann entstehe beim Wechsel zur Führung im Homeoffice ein unvermeidbarer Konflikt. Statt Kontrolle, Vorschriften und Anweisungen gehe es jetzt um Kooperation und Koordination der jeweiligen Ziele – und darum, gemeinsam im Team den besten Weg zu finden.

Noch ein Tipp: Wer im Homeoffice arbeitet, sollte seine Arbeitshaltung regelmäßig überprüfen. Am besten schaut man so auf den Bildschirm, als würde man ein Buch lesen, erklärt die Verwaltungsberufsgenossenschaft. Der Bildschirm steht dafür etwas nach hinten geneigt in einem Abstand von 50 bis 70 Zentimetern zu den Augen auf dem Tisch.