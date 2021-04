Heidelberg. (RNZ) Mädchen haben im Schnitt die besseren Schulabschlüsse, entscheiden sich aber trotzdem überproportional häufig für "typisch weibliche" Berufsfelder oder Studienfächer und lassen somit viele Möglichkeiten außer Acht.

Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg, bietet deshalb am diesjährigen "Girls Day" eine online Schnitzeljagd durch die MINT Berufe an.

Zunächst erfahren die Mädchen ab 14 Uhr wie sie sich mit dem Service der Berufsberatung der Agentur für Arbeit optimal auf die Berufs- und Studienwahl vorbereiten können. Zum Abschluss gegen 17 Uhr gibt es ein Teilnahmezertifikat.

Alle Mädchen ab Klasse 6 können mitmachen. Interessiert? Dann schnell anmelden.

Anmeldungen sind nur online über "Girls Day Radar" www.girls-day.de/Radar oder unter www.didaktik-aktuell.de möglich. Im Radar kommt man direkt zum Angebot, wenn unter digitale Angebote die Stichworte "Heidelberg, Schnitzeljagd" eingegeben werden.