Von Daniel Hund

Heidelberg. 160 PS. Es ist noch gar nicht so lange her, da war das ein Wort. Eine echte Ansage. Mittlerweile, gut 20 Jahre später, ist das anders. Getreu dem Motto: Höher, weiter, schneller - setzt sich die PS-Hatz munter fort, wird immer schwindelerregender. Immer wieder schüttelt man ungläubig den Kopf, wenn die nächste neue Sportskanone von irgendeinem Premium-Hersteller vorgestellt wird. Man kommt dann ins Grübeln, denkt sich: ’So, das muss es jetzt doch aber wohl endlich mal gewesen sein mit diesem PS-Hype‘! Aber die Grenze scheint nach wie vor noch nicht erreicht zu sein .Dabei könnte es doch auch andersherum gehen: Mit weniger Gewicht, weniger PS und mehr Fahrspaß. Der Abarth 595 Pista ist da ein gutes Beispiel. Der gepimpte Fiat 500 hat bei rund einer Tonne Gewicht jene 160 Pferdestärken unter der Haube. Und die heizen ihm ordentlich ein. Die 100-km/h-Marke knackt der Renn-Knirps in beachtlichen 7,4 Sekunden und wer es darauf anlegt, kann bei freier Fahrt auf der Autobahn 210 km/h schnell sein.

Auf die Jagd nach der Höchstgeschwindigkeit hat sich die RNZ nicht begeben, als sie den Pista über die Piste gescheucht hat, der eine oder andere kurze Sprint war aber dabei. In solch einem Auto muss das einfach auch mal sein. Das maximale Drehmoment liegt bei 230 Newtonmetern und steht ab 3000 Touren in seiner ganzen Pracht zur Verfügung. Soll es mal besonders flott von A nach B gehen, hat der Denker und Lenker die Möglichkeit, per Knopfdruck in den Sportmodus zu wechseln. Und der bringt wirklich etwas, kaum gedrückt, schiebt der 595 spürbar einen Tick stärker nach vorne.

Kurzum: Dieser schnittige Flitzer aus den Abarth-Hallen macht Laune und lässt sich auch recht sparsam fortbewegen. Rings um Heidelberg pendelte er sich bei durchschnittlich 6,7 Litern ein.

Wirklich ansehen tut man ihm seine Kraft übrigens nicht. Auf den ersten Blick wirkt er wie ein normaler 500er. Vielleicht mit etwas knalligeren Farben und stylisheren Alufelgen, aber sonst? Gut, da ist natürlich noch das Heck mit seinen vier Auspuffrohren und die klingen auch noch ganz ordentlich. Nach viel mehr als man eigentlich vermuten würde, wenn der Kleine um die Ecke kommt. Allerdings darf kein falscher Eindruck entstehen: Es ist nicht so, dass man sich mit dem 595 Pista im Dauerclinch mit seinen Nachbarn befinden würde, übertrieben laut ist er nicht. Eher kernig angehaucht. Betont sportlich eben.

Im guten Stück geht es auch genau so sportlich weiter. Eine in mattgrau gehaltene Armaturentafel, einzelne Elemente aus Carbon und ein griffiges Sportlenkrad. Besonders pfiffig: Die knallgelben Anschnallgurte, die farblich so perfekt zu den Außenspiegeln, der Frontschürze und den Felgendeckeln passen.

Und natürlich bringt er auch den Vorzug mit, den alle 500er mitbringen: Mit ihnen keinen Parkplatz zu finden, ist ein Ding der Unmöglichkeit: Kurz einschlagen, Schulterblick, los rollen und schon ist er drin, der Knirps, der von der Front bis zum Heck gerade mal 3,65 Meter misst. Erhältlich ist der 595 Pista von Abarth übrigens auch als Cabrio-Version, die für 25.090 Euro beim Händler steht, während für die geschlossene Variante 22.490 Euro hingeblättert werden müssen.

> Fazit: Der Abarth 595 Pista ist ein kleiner Flitzer, der auch dank seiner Handschaltung für viel Fahrspaß steht. Das Platzangebot ist begrenzt. Doch als schnittiger Zweitwagen ist der 595 allemal eine ernst zu nehmende Option.