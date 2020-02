Von Heiko P. Wacker

Amsterdam. Deutlich aufgehübscht geht der Space Star in die neue Saison, das Sternchen im Modellprogramm von Mitsubishi trägt nun das Familiengesicht. In Japan hat man dafür den markanten Namen "Dynamic Shield" erfunden, und selbiges steht auch dem kleinen Stadtauto richtig gut. Beim Preis bleibt der sympathische Flitzer bescheiden, los geht’s ab 10.490 Euro.

Die Feinarbeit am Space Star ist absolut sinnvoll, das 3845 Millimeter kurze Auto ist das beste Pferd im Stall der Diamantenmarke, exakt 20.668 Einheiten wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft. Nur in Thailand setzt Mitsubishi größere Chargen ab, dort wird der Kleine ja aber auch gebaut, es gilt also der Heimvorteil. Insgesamt ist das Modell in knapp einhundert Ländern am Start, zum Teil, aber nicht bei uns, auch mit Stufenheck. Hierzulande wird stets die Fünftürige, nun um fünf Längenzentimeter gewachsene Version feilgeboten, wobei das Längenwachstum alleine der Optik zu Gute kommt, und den Vorderbau etwas satter in die Länge zieht. Alle anderen Parameter blieben unverändert, weder die Breite noch die Höhe wurden angetastet, noch die inneren Raumangebote oder die Bleche ab der A-Säule. Lediglich die Frontbereiche wurden wegen des Familiengesichts umgestrickt, das aber gekonnt. Spannend, wie gelungen die Adaption des von größeren Modellen wie dem Outlander oder dem L200 bekannte Dynamic Shield gelang.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Viertüriger, fünfsitziger Kleinwagen, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 3,845/1,665/1,505/2,45 m; Wendekreis: 9,2 m; Bodenfreiheit (unbeladen): 150 mm, [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Viertüriger, fünfsitziger Kleinwagen, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 3,845/1,665/1,505/2,45 m; Wendekreis: 9,2 m; Bodenfreiheit (unbeladen): 150 mm, Kofferraumvolumen: 209-912 l; Leergewicht: 935-980 kg; zul. Gesamtgewicht: 1 290-1 370 kg; Tankinhalt: 35 l. Motoren: Dreizylinder-Benziner mit 1 und 1,2 Litern, Leistung 52 kW/71 PS und 59 kW/80 PS bei jeweils 6 000/min, max. Drehmoment: 88 Nm bei 5 000/min und 106 Nm bei 6 000 U/min, 0–100 km/h: 12,6-15,7 Sek., Höchstgeschwindigkeit: 172-180 km/h, Normverbrauch: 4,5-4,7 l auf 100 km, CO2-Emission: 102-108 g/km. Preise (ohne Einführungsrabatt): ab 10.490 Euro.

Hinterm "Shield" gehen zwei gute Freunde ihrer Arbeit nach, die lediglich 200 Kubikzentimeter und neun PS voneinander entfernt sind, Mitsubishi hält dem dreizylindrigen Duo treu die Stange, und das seit Jahren schon. Den Einstieg markiert der 71 PS starke Einliter, der stets mit manuellem Fünfgang-Schaltgetriebe an den Start geht, während es den 80 PS leistenden Kumpel, der seine Kraft und die 106 Newtonmeter aus 1,2 Litern schöpft, auch mit einem Schaltautomaten gibt. In der Gunst der Kundschaft liegen beide fast gleichauf, bislang entschieden sich 55 Prozent für die schwächere Variante, derer 45 für die stärkere, wobei hier wiederum jeder Fünfte zur CVT-Automatik griff, auch wenn die in höheren Drehzahlen akustisch etwas aufdringlich wird.

Beide Motoren sind munter drehende Gesellen, die ihr Leistungsmaximum bei 6000 Touren erreichen, der Verbrauch liegt laut Datenblatt bei 4,5 bis 4,7 Litern, da haben weder ein Diesel noch in absehbarer Zeit ein Hybridantrieb Platz im Portfolio. Und auch eine elektrifizierte Variante kann man zumindest für die nun an den Start gegangene Modellgeneration ausschließen: Wie sich die Verbrauchswerte in der Realität bestätigen, das müssen freilich Fahrten unter Alltagsbedingungen zeigen.

Echten Alltagsnutzen als quirliger Stadtflitzer konnte der neue Space Star schon bei der Präsentation in der Amsterdamer Innenstadt beweisen: Mit seinem schon vom Vorgänger bekannten Wendekreis von nur 9,2 Metern kurbelt man sich auch durch den heftigsten Berufsverkehr, und auch die Parkplatzsuche ist kein Garant für Schweißausbrüche, eine Rückfahrkamera gibt es auf Wunsch nun auch noch. Zudem ist der leer maximal 980 Kilo wiegende Space Star gerade mit seinem 80 PS leistenden Antrieb ein erfreulich wuseliger Geselle, der mit 209 bis 912 Litern Ladevolumen auch den etwas größeren Wochenendeinkauf verkraftet. Was stört es da, dass die Anhängerlast gebremst bei 200 Kilo liegt, und das auch nur im Falle des großen Motors, bei 71 PS bleibt der Agrarhaken ganz tabu? Eben! Der Space Star der Jetztzeit ist ein Auto für die Stadt und das urbane Umfeld, moderne Konnektivität ist hier wichtiger, ohne Smartphone-Integration oder Assistenzsysteme braucht sich ein Neumodell heute nicht mehr aus de Deckung zu trauen. So etwas ist längst wichtiger als ein guter Seitenhalt des immerhin höhenverstellbaren Gestühls oder eine fesche Haptik der Plastikoberflächen im Cockpit. Das war auch den Machern des Space Star klar, die die Sicherheit ihres City-Flitzers mit einem Notbremsassistenten inklusive Fußgänger-Erkennung oder einem Spurhalteassistenten aufbrezelten. Einen Fernlichtassistenten, der selbstständig zwischen Abblend- und Fernlicht wechselt, den kann der Stadtfloh nun ebenfalls vorweisen, auch Bi-LED-Scheinwerfer gehen an Bord. Dort ist das das Infotainment-System "Smartphone Link Display Audio", welches das Smartphone via Apple CarPlay und Android Auto direkt ins Fahrzeug einbindet, schon angekommen.