Von Daniel Hund

Heidelberg. Die Nachfrage nach Elektroautos nimmt zu. Viele denken darüber nach, wollen umrüsten. Der Umwelt zuliebe. Dass letztlich trotzdem nicht jeder diesen Schritt wagt, hat mehrere Gründe. Vor allem aber zwei: Zum einen sind E-Autos noch recht teuer, zum anderen schrecken die teilweise geringen Reichweiten und die damit verbundenen Ladephasen ab. Die Horror-Vision schlechthin: Man ist unterwegs, fährt auf einer Strecke, die man sonst nie fährt, die Akkus sind so gut wie leer und die nächste Ladestation ist weit und breit nicht in Sicht. Mittlerweile sind solche Schreckensszenarien allerdings eher die Ausnahme, denn das Lade-Netzwerk ist flächendeckend ausgebaut.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Elektromotor, Leistung (kW/PS): 150/204

Maximales Drehmoment (Nm): 360

Akku: Lithium-Ionen-Batterie mit 60 kWh

Beschleunigung 0-100 km/h (s): 7,3

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 150

Maximales Drehmoment (Nm): [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Elektromotor, Leistung (kW/PS): 150/204

Maximales Drehmoment (Nm): 360

Akku: Lithium-Ionen-Batterie mit 60 kWh

Beschleunigung 0-100 km/h (s): 7,3

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 150

Maximales Drehmoment (Nm): 350

RNZ-Testverbrauch (kWh/100 km): 17,7

CO2-Emission (g/km): 0

Länge/Breite/Höhe/Radstand (m): 4,16/1,76/1,71/2,60

Kofferraumvolumen (l): 381 bis 1274

Wendekreis (m): 10,9

Leergewicht (kg): 1691

Preis (Euro): 42.990

[-] Weniger anzeigen

Diese Erfahrung hat die RNZ kürzlich auch mit dem Ampera-e gemacht. Er ist die E-Antwort von Opel. Die erste Begegnung? Sehr positiv. Unser Testwagen kommt in Schwarz angerollt - und gefällt auf Anhieb. Erinnert irgendwie an einen Mix aus Van und Mini-SUV. Eben genau so gestylt, dass er den Zahn der Zeit trifft. Doch entscheidend ist bei diesem Test eher, was unter der Haube so passiert. Und da passiert eine Menge: Für Vortrieb sorgt ein Elektromotor mit 150 kW (204 PS) und 360 Newtonmeter. Zur Verfügung steht das Drehmoment mit der ersten Kurbel-Umdrehung.

Oder anders: Dieses Auto ist nicht nur vernünftig, nein, es macht auch jede Menge Spaß. Der Ampera-e schiebt und schiebt, ist gerade an der Ampel ein Schnellstarter. In Zahlen: Von 0 auf 100 km/h stürmt der Elektro-Opel in 7,3 Sekunden. Noch beeindruckender: Von 60 bis 100 km/h vergehen gerade mal 3,5 Sekunden. Und das, obwohl er ein echtes Schwergewicht ist: Satte 1,7 Tonnen bringt er auf die Waage, was natürlich auf den Akku zurückzuführen ist. Der wiegt knapp 450 Kilo, verfügt über eine Speicher-Kapazität von 60 kWh, besteht aus 288 Lithium-Ionen-Zellen und ist auf einer Art Kühlkissen eingebettet - das soll die Haltbarkeit verlängern.

In Sachen Endgeschwindigkeit ist bei 150 Km/h Schluss. Stimmt, ist jetzt nicht die Welt, aber akzeptabel, wenn man das mittlerweile gigantische Verkehrsaufkommen mal als Maßstab nimmt. Der Sinn hinter einem Elektro-Auto ist aber ohnehin ein anderer: Den Besitzern geht es nicht darum, besonders schnell zu sein, sondern eher so zu fahren, dass man möglichst weit kommt und dabei so wenig Abstriche wie möglich machen muss.

Die Ansagen der Rüsselsheimer klingen jedenfalls schon mal verlockend: 520 Kilometer sollen rein elektrisch drin sein. Während der Testphase war diese Reichweite nicht zu knacken. Bei knapp 390 Kilometern war Schluss, ein Nachladen dringend erforderlich.

Alles in allem aber ein zufriedenstellendes Ergebnis, schließlich wurde auf der Autobahn bewusst auch mehrfach an der Höchstgeschwindigkeit gekratzt. Lässt man es ruhiger angehen und pendelt sich bei längeren Fahrten um die 110 km/h ein, dürften noch 30, 40 Kilometer mehr drin sein.

Zum Ladevorgang: Den 60 kWh-Akku mal so eben über Nacht an der heimischen Steckdose durchs gekippte Badfenster aufzuladen, ist nicht möglich. Auch an einer Wallbox muss man mit ca. neun Stunden rechnen.

Weiter mit dem Platzangebot: Der Radstand von 2,6 Metern sorgt in der ersten Reihe für reichlich Bewegungsfreiheit. Dahinter sieht es dafür nicht mehr ganz so gut aus: Die Beinfreiheit ist begrenzt, aufgrund der flach abfallenden Dachlinie müssen Mitfahrer über 1,90 m zudem etwas die Köpfe einziehen. Das Kofferraumvolumen pendelt sich bei 381 bis 1274 Litern ein.

> Fazit: Der Ampera-e hat während der RNZ-Testfahrten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Im Alltag erweist er sich als treuer Begleiter mit hohem Spaßfaktor. Die Beschleunigung hat einfach was, berauscht sogar.

Für alle, die nun den geringen Topspeed von 150 km/h anprangern: Auf den Autobahnen rings um Heidelberg und Mannheim war es während der RNZ-Testfahrten nicht mal ansatzweise möglich, die 150 km/h zu knacken. Dazu war das Stoßstangenkuscheln zu ausgeprägt.