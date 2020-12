in Kombi fürs Auge: Der neue Seat Leon Sportstourer macht auch in der Innenstadt eine gute Figur. Foto: dpa

Von Daniel Hund

Heidelberg. Die Begrüßung kommt einem spanisch vor. Und es ist spanisch. Als wir uns erstmals dem Seat Leon Sportstourer nähern, ist es bereits nach 17 Uhr und dunkel. Kurz aufgeklickt, drehen sich die Seitenspiegel nach außen und projizieren ein "Hola" auf den Asphalt. Dogge Paul schnüffelt sofort am Lichtstrahl. Riecht aber nicht, sieht nur schick aus.

Hintergrund Seat Leon Sportstourer FR 1,5 eTSI Hubraum (ccm): 1498; Zylinder: 4; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 8,7; [+] Lesen Sie mehr Seat Leon Sportstourer FR 1,5 eTSI Hubraum (ccm): 1498; Zylinder: 4; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 8,7; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 221; Maximales Drehmoment bei 1/min (Nm): 250/1500 - 3500; Leergewicht (kg): 1410; Länge/Breite/Höhe (mm): 4642/1799/1437; Kofferraum (l): 620 - 1600; Testverbrauch (l): 5,8; Emissionsklasse: Euro 6 DG; CO2-Emission (g/km): 112; Preis (Euro): 29.584; Einstiegspreis Leon ST (Euro): 20.733

So wie der Rest dieses Kombis. Seit Anfang 2020 ist der neue Leon auf dem Markt. Es ist bereits die vierte Generation eines Erfolgsmodells, das sich abhebt vom VW Golf oder dem Skoda Oktavia. Stylish steht der Sportstourer da. Vor allem das Heck macht was her, erinnert irgendwie ein bisschen an den Panamera von Porsche. Auch bei dem zieht sich eine durchgehende Lichtleiste über den kompletten Hintern.

Setzte man beim Vorgänger noch verstärkt auf Ecken und Kanten, ist der Look nun ein anderer: Er ist weicher gezeichnet, fährt mit einer Dachlinie vor, die im Zeichen der Zeit konstruiert wurde: Leicht nach hinten abfallend, aber noch hoch genug, um auch in der zweiten Reihe eine gute Kopffreiheit zu bieten.

Genug geschaut, Autos sind zum Fahren da. Motorvarianten bietet Seat ein paar an. Die RNZ durfte den 1,5 eTSI Probe fahren. Unter der Haube werkelt ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit 150 PS, der mit 48-Volt-Technik verstärkt wurde. Oder anders: Es handelt sich um einen Mildhybrid. Der Vorteil zum "normalen" 1,5 TSI, der ebenfalls 150 PS an Bord hat? Mit Elektro-Unterstützung soll sich der Verbrauch senken.

Fakt ist: Während der Testfahrten, die den ST vor allem über die Landstraße geführt haben, pendelte er sich bei 5,8 Litern ein. Ausgiebige Abstecher in die Stadt dürften den Verbrauch etwas in die Höhe schrauben, trotzdem dürfte eine Fünf vor dem Komma realistisch sein. Die Straßenlage ist gut. Der Leon fährt sich sportlich und komfortabel zugleich. Den Sprint von 0 auf 100 km/h meistert er in 8,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 221 km/h. Das siebenstufige Doppelkupplungs-Getriebe macht einen guten Job.

In Sachen Länge hat der neue Sportstourer einen Zuschlag von 93 Millimeter mit auf die Reise bekommen. Stimmt, hört sich im ersten Moment nicht nach wirklich viel an, doch das täuscht. Mit seinen 4,64 Meter bietet er reichlich Platz. Der Kofferraum schluckt nun 620 Liter, legt man die Sitze um, entsteht eine Ladefläche von 1600 Litern. Das ist ordentlich und gibt so manchem Konkurrenten das Nachsehen. Und auch in der zweiten Reihe reist es sich entspannt. Die Beinfreiheit ist für einen Kompakten beachtlich.

Der Innenraum hat sich im Vergleich zum Vorgänger drastisch verändert. Moderner, viel futuristischer wirkt der Leon nun. Sofort ins Auge stechen die neuen Displays. Tasten und Schalter gibt es kaum noch. Bei den ersten Ausfahrten ist das noch ein wenig gewöhnungsbedürftig, doch nach einer gewissen Lernphase weiß man die Vorzüge zu schätzen.

> Fazit: Mit dem neuen Leon Sportstourer hat Seat Mut zu Veränderungen bewiesen – und wird dafür belohnt. Er verbindet Fahrspaß mit Funktionalität.