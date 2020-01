Von Axel F. Busse

Heidelberg. Mehr optische Präsenz und neue Dieselmotoren sind Kennzeichen des Renault Koleos, der jüngst in überarbeiteter Version auf den Markt kam. Wie der Wagen im engen und umkämpften Markt der gehobenen Mittelklasse-SUV der Konkurrenz Paroli bieten will, klärte unser RNZ-Praxistest.

Dass eine Modellaufwertung keine schlechte Idee wäre, hat Renault Deutschland im zurückliegenden Jahr an den Absatzzahlen gemerkt. Betrug die Summe der Neuzulassungen Ende 2018 in Deutschland noch knapp 2800 Einheiten, waren es zum Abschluss des vergangenen Jahres rund 500 weniger. Die beiden kleineren SUV-Modelle der Marke, Captur und Kadjar, erreichen eine wesentliche größere Kundschaft und selbst der Elektro-Kleinwagen Zoe wurde mehr als dreimal so oft neu zugelassen.

Für diesen Test stand das Modell Blue dCi 190 zur Verfügung. Die Alternative zum Zweiliter-Diesel wäre ein 1,8-Liter mit 150 PS gewesen, Ottomotoren bietet Renault für den Koleos in Deutschland nicht an. Die wesentliche Neuerung der beiden Aggregate ist der SCR-Kat, der nunmehr zusätzlich das Abgas reinigt und das exklusiv nur im Koleos angebotene CVT-Getriebe, das seiner Natur nach zwar eine stufenlose Kraftübertragung darstellt, im Fahrbetrieb aber Übersetzungsschritte simuliert wie bei einer Wandlerautomatik. Der gefürchtete "Gummiband-Effekt", der CVT-Getrieben oft zu eigen ist, wird auf diese Weise fast vollständig eliminiert.

Die äußerlichen Veränderungen sind überschaubar. Merkmale der jüngsten Evolutionsstufe sind der Kühlergrill mit noch stärker profilierten Chromspangen sowie die neue, über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufende Chromleiste in der Frontschürze. In modifiziertem Design präsentiert sich außerdem der Unterfahrschutz vorne und hinten. Bei der Überarbeitung des Innenraumes stand die Erhöhung des Reisekomforts im Mittelpunkt.

Die gefahrene Topversion "Initiale Paris" glänzt mit neuen Sitzen, die nicht nur eine ausziehbare Oberschenkelauflage haben, sondern auch Memory- und Massagefunktion, beheiz- und belüftbar sind sie sowieso. Nur kann man sie als Sonderausstattung für andere Modelle leider nicht bestellen. Die Lehnen der Rücksitze sind neuerdings neigungsverstellbar. Die Bein- und Kopffreiheit hinten ist gut, die Kabinenbreite beträgt für die vorderen Insassen 1,46 Meter, für die hinteren 1,44 Meter.

Die Schließanlage verriegelt automatisch, wenn sich der Schlüssel ein paar Meter von Fahrzeug entfernt, was eine nützliche Funktion ist. Geöffnet werden konnte der Testwagen jedoch nur durch Druck auf die Tasten am Türgriff – Annäherung des Schüssels allein reichte nicht.

Bis auf die etwas versteckt unten links neben dem Lenkrad angebrachten Tasten für Lenkradheizung und den Antriebsmodus (Auto, 2WD und Lock für eine konstante Kraftverteilung von 50:50 auf beide Achsen) ist das Cockpit übersichtlich gestaltet und die Bedienung gibt keine Rätsel auf. Die Fülle der im Topmodell vorhandenen Warn-, Assistenz- und Schutzsysteme kann man als Versuch werten, dem Koleos einen Hauch von Premium zu verleihen. Bereits ab Werk sind Spurhalte-Warner und Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner an Bord.

Hinzu kommen die Müdigkeitserkennung und der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Toter-Winkel-Warner und Fernlichtassistent (jeweils Serie ab "Limited") komplettieren das Angebot. In Paris Initiale sind außerdem Parkassistent, Rückfahrkamera und Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer im Einsatz.

Was die Komfort-Ausstattung angeht, verdient noch die sensorgesteuerte elektrische Heckklappe Erwähnung, die bis 1,78 Meter Höhe öffnet. Beim Topmodell gehört das Bose-Soundsystem bereits zum Lieferumfang, das dank des neuen Subwoofers eine gewaltige Bass-Wiedergabe garantiert.

Der Zweiliter-Diesel erwies sich mit seinem 190 PS als angemessene Motorisierung für den Koleos. 380 Newtonmeter sind wohl nicht das Maximum, was sich mit moderner Turbo-Technik an Durchzugskraft aus dem Hubraum holen lässt, jedoch ging es munter und zügig voran. Seine vorgesehene Höchstgeschwindigkeit von knapp 200 km/h erreichte er problemlos.

> Fazit: Im schier endlos gewordenen Ozean an Mittelklasse-SUV schwimmt der Koleos selbstbewusst mit. Wer bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen, erhält ein Komfort-Niveau, das auch Premium-Ansprüchen gerecht werden kann. Die Überarbeitung der Motoren hat zwar durch die selektive katalytische Reduktion per Harnstoff-Einspritzung ("SCR") bessere Umweltwerte gebracht, doch im Praxis-Spritkonsum setzt er sich nicht entscheidend von seinem Vorgänger ab.