Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Einst hatte man auch bei Kia die Wahl zwischen Dieseln und Benzinern – inzwischen bietet die koreanische Marke eine wahre Phalanx an Antriebskonzepten. Reine Verbrenner und reine E-Autos sind am Start, und noch eine ganze Menge dazwischen. Der Sportage mit seinem auf 48 Volt basierenden Mildhybrid ist so ein Beispiel. Wir haben mal eine Runde gedreht, los geht’s ab 22.490 Euro.

Damit hat sich der Einstiegspreis in den letzten fünfeinhalb Jahren gerade einmal um 2200 Euro erhöht, angesichts mancher Preissprünge im Automobilmarkt ist das durchaus zurückhaltend, wobei ein immerhin 132 PS starker Benziner den Einstieg markiert. Am anderen Ende der Skala wird für den 185 PS leistenden Zweiliter-Diesel flott das Doppelte aufgerufen, dann sind aber auch Allrad, ein Automatikgetriebe und ein Hybridantrieb an Bord, verpackt ist das alles dann auch noch in der noblen Platinum Edition.

TECHNISCHE DATEN Kompakt-SUV, 4-Türer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4485/1855/1635/2670 mm; Kofferr.: 503-1492 l; Leergew.: 1698-1821 kg, 4-Zyl.-Diesel: 100 kW/136 PS bei 4000 U/min, Drehmom.: 320 Nm bei 2000-2250 U/min, Vmax: 180 km/h, Testverbr.: 6,9 l/100 km, CO2: 133-138 g/km, Preise,Kia Sportage: ab 21.490, Diesel Mildhybrid: ab 25.740 Euro.

Überhaupt treibt Kia die Einführung elektrifizierter Antriebe recht konsequent voran, auch im Sportage. Hier gab es den großen Ölbrenner mit zwei Litern Hubraum schon vor knapp zwei Jahren auch als Mildhybrid, kürzlich kam nun auch der Sportage 1.6 CRDi in den Genuss einer elektrischen Unterstützung, auch den gibt es nun mit der durchaus interessanten 48-Volt-Technologie. Und zwar in Kombination mit Front- oder Allradantrieb, mit konventionellem Schalt- oder Doppelkupplungsgetriebe, die "EcoDynamics+"-Ausführung wird zum Aufpreis von 750 Euro für alle Antriebsvarianten des kleineren Diesel angeboten. Los geht es somit bei 25.740 Euro im Falle des mild hybridisierten 1.6 CRDi.

Doch zurück zur 48-Volt-Technologie im Diesel-Sportage, dem nicht nur eine 48-Volt-Batterie verpasst wurde, sondern auch ein zwölf Kilowatt leistender Startergenerator auf der Beifahrerseite des Motors. Dieser, von außen sieht man dem Generator die Leistung nicht unbedingt an, erlaubt es, den Heizölverdichter auch mal im Fahrbetrieb, beim Ausrollen beispielsweise oder beim Bremsen, ganz abzuschalten. Zudem rekuperiert er je nach Fahrsituation, die Technik regelt alles vollautomatisch, am Volant kann man sich auf andere Dinge konzentrieren. Klar, man merkt bei der Gaswegnahme, dass die Bremsenergie abgefischt wird, das ist aber auch schon alles, im Schnitt lag der Verbrauch bei 6,9 Litern. Wer sich indes auf die Technik einlässt, und auch auf der Autobahn ein wenig Zurückhaltung an den Tag legt, der kommt auch mit weniger durch den Alltag.

Unterm links verbauten Tankdeckel findet sich zudem der bekannte Stutzen in blau für den Harnstoff, der 1.6 CRDi verfügt wie alle aktuellen Kia-Diesel über einen SCR-Katalysator, entspricht somit aber auch der Abgasnorm Euro 6d-Temp. Interessanterweise kommt er in zwei Leistungsvarianten zum Einsatz: In der frontgetriebenen Einstiegsversion "Edition 7" schiebt er mit 115 PS voran, in allen anderen Ausführungen sind es derer 136 PS.

Damit wird aus dem schnittig gezeichneten SUV kein Rennwagen, das ist klar. Aber zum Verkehrshindernis wird man eben auch nicht, das gelassene Kreuzen durch den Alltag ist die Stärke des Kia Sportage, der in fünf Ausstattungslinien erhältlich ist, die sich "Edition 7", "Vision", "Spirit", "GT Line" und "Platinum Edition" nennen, wobei Klimaanlage, Touchscreen, Smartphone-Integration und Rückfahrkamera generell an Bord sind, und je nach gewählter Version auch die Anzahl der verbauten Features wächst.

19-Zöller, LED-Scheinwerfer, eine elektrische Heckklappe oder ein schickes Panoramadach sind dann ebenso angesagt wie die Rundumsichtkamera über der adaptive Tempomat. Ganz unabhängig davon gibt es jedoch noch ein Feature, das den Sportage ebenso adelt wie alle anderen Modelle von Kia: Die 7-Jahre-Herstellergarantie nämlich.