Von Daniel Hund

Heidelberg. Es gab da mal so einen Nachbarn, der hatte sich verliebt. Nicht in eine Frau, nein, in ein Auto. Auf den i10 von Hyundai ist er komplett abgefahren. Als die Südkoreaner 2008 erstmals mit dem Knirps auf Kundenfang gingen, war er sofort Feuer und Flamme, hin und weg. 2013 stand dann plötzlich die zweite Generation vor der Haustür. Ob seit Ende 2019 auch die dritte Auflage zu seinem treuen Begleiter geworden ist? Schwer zu sagen. Man hat sich aus den Augen verloren. Der eine zog berufsbedingt in den Münchner Raum, der andere in Richtung vorderer Odenwald.

Hintergrund Hyundai i10 1.2 Style Motor: Vierzylinder Hubraum: 1197 ccm Maximale Leistung: 84 [+] Lesen Sie mehr Hyundai i10 1.2 Style Motor: Vierzylinder Hubraum: 1197 ccm Maximale Leistung: 84 PS Maximales Drehmoment: 118 Nm bei 4200 U/min Getriebe: Fünfgang-Schalter Beschleunigung 0 -100 km/h: 12,6 s Höchstgeschwindigkeit: 171 km/h Testverbrauch: 5,4 l CO2-Emission: 113 g/km Länge/Breite/Höhe: 3,67/1,68/1,48 m Leergewicht: 1007 kg Preis: 17.390 Euro Startpreis i10: 10.712 Euro

Was ihm so gefallen hat am kleinsten Spross aus der stolzen Hyundai-Flotte? Vor allem das Praktische, diese Garantie auf einen Parkplatz. Was Gold wert ist, wenn man in der Heidelberger oder Mannheimer Innenstadt wohnt.

Und hier ist Hyundai sich treu geblieben. Auch die dritte Generation des i10 misst gerade mal 3,60 Meter vom Heck bis zur Frontstoßstange. Die RNZ war kürzlich mit dem i10 unterwegs, schickte ihn durch den vorderen Odenwald, über diverse Landstraßen rings um Heidelberg und über die Autobahn bis nach Frankfurt, wo er auch in den Häuserschluchten der Bankenmetropole eine gute Figur machte.

Unter der Haube schlummerten 84 PS. Stimmt, hört sich eher bescheiden an. Vor allem in einer Zeit, in der ein Geschwindigkeitsrekord nach dem anderen aufgestellt wird. Doch bei einem Auto, das nur rund eine Tonne auf die Waage bringt, braucht es nicht viel, um vorwärts zu kommen. Und das tut der i10 als 1.2 MPi recht ordentlich. Von 0 auf 100 km/h marschiert er in 12,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 172 km/h erreicht.

Und wie liegt der Kleine so auf der Straße? Gut. Wer es darauf anlegt, kann zackig unterwegs sein, knackig durch die Fünfgang-Handschaltung switchen. Das Fahrwerk ist straff ausgerichtet, gerade im vorderen Odenwald, wo die Straßen nicht immer die besten sind, wünscht man sich ab und an ein wenig mehr Komfort. Aber das ist meckern auf hohem Niveau. Viele schwören gerade auf diesen sportlichen Touch.

Das Platzangebot ist gut. Vorne, aber auch in der zweiten Reihe, lässt es sich aushalten. Auch längere Abstecher über die Autobahn sind problemlos möglich. Sonderlich viel Gepäck sollte man dann natürlich nicht dabei haben: Der Kofferraum schluckt 252 Liter, klappt man die zweite Sitzreihe um, entsteht eine Ladefläche von 1050 Litern. Hilfreich: Die Ladekante ist niedrig, das Einladen somit ein Kinderspiel.

Zur Optik: Hartplastik dominiert. Doch es darf kein falscher Eindruck entstehen: Die Verarbeitung ist top, sorgt sofort für einen gewissen Wohlfühlfaktor. Der durch den logischen Aufbau der Instrumente, Drehschalter und Knöpfe noch verstärkt wird. Oder anders: Selbst als Hyundai-Laie findet man sich an Bord des i10 schnell zurecht.

In Sachen Assistenzsysteme bleiben beim i10 kaum Wünsche offen. Nichts scheint unmöglich zu sein. Wer sich für die Basisversion "Pure" entscheidet, die ab 10.712 Euro beim Händler steht, erfreut sich bereits serienmäßig an einer Notbremsfunktion, einem Spurhalte-Assistenten, der über eine Gegenlenk-Funktion verfügt, und einer Geschwindigkeits-Regelanlage.

Fazit: Klein, aber fein – das trifft auch auf den i10 von Hyundai zu. Man bekommt was für sein Geld: Einen Kleinstwagen, der sich auch vor den Großen nicht zu verstecken braucht.