Heidelberg. Es ist eines dieser Autos, nach denen sich gefühlt jeder Zweite umdreht. Allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die einen, weil ihnen gefällt, was sie da sehen. Sie staunen, grinsen. Die anderen, weil sie mit solchen Autos nichts anfangen können, fast schon angewidert sind.

Die Corvette aus dem Hause Chevrolet ist ein Auto, das polarisiert. Seit 1953 Fans und Gegner hat. Wegdiskutieren kann man aber eines nicht: In Sachen Sportwagen-Bau fährt die Corvette mittlerweile - spätestens seit dem Wechsel zur siebten Generation - ganz vorne mit. Vor allem die Z06 begeistert selbst eingefleischte Rennfahrer. Profis, die ein Leben auf der Rennstrecke führen und schon so ziemlich alles unter dem Hintern hatten, was sich Sportscar nennt.

Hubraum (ccm): 6162 Maximale Leistung (PS): 659

Maximales Drehmoment (Nm): 881

Beschleunigung 0-100 km/h (s): 3,7

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 315

Antrieb: Allrad

Getriebe: 8-Gang-Automatik

CO2-Emission (g/km): 291

Verbrauch (l): 13,2

Preis (Euro): 134.100

Startpreis (Euro): 91450

[-] Weniger anzeigen

Ein kurzer Blick über die technischen Daten reicht aus um zuerkennen, dass da kein gewöhnliches Auto vor einem steht: 659 PS und ein maximales Drehmoment von 881 Newtonmetern entlocken jedem ein Raunen, der Benzin im Blut hat. Möglich werden solch schwindelerregende Eckdaten durch einen 6,2 Liter starken V8-Motor mit Kompressor-Aufladung. Im Coupé geht es so in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, in der Cabrio-Version ist es ein Wimpernschlag mehr (3,7 s). Während die eingetragene Höchstgeschwindigkeit bei 315 km/h liegt. Kurzum: Das Kraftpaket aus den USA ist das schnellste und leistungsstärkste Auto, das jemals die heiligen Hallen von General Motors verlassen hat.

Und was zeigt uns das alles: Manchmal ist weniger eben doch mehr. Beim aktuellen Motor, eine nachgeschärfte Version des Vorgängermodells, wurde abgespeckt. Downsizing genannt. Aus einem Hubraum von exakt 7 Litern wurden 6,2. Dank ausgeklügeltem Kompressor-System bringt die aktuelle Variante rund 150 Pferdestärken mehr auf die Straße.

Mehr Leistung ist das eine, cleveres Fahren das andere: Denn in der siebten Generation erfreut sich der Fahrer auch an einem Eco-Modus, der mit einer Zylinder-Abschaltung aufwartet und so deutlich sparsameres Reisen ermöglicht. Wenngleich das mit dem Sparen bei einem 6,2-l-Brecher natürlich immer so eine Sache ist. Ein Durchschnittsverbrauch unter 13 Litern? Schwierig.

Kommen wir zum Preis, auch der hat sich gewaschen, ist für Normalsterbliche nicht zu bezahlen. Während die Corvette Stingray bei 91.450 Euro startet, werden für die Z06 in der Cabrio-Variante etwa 130.000 Euro fällig. Ein ganz dicker Batzen. Irgendwie aber dann auch nicht - zumindest, wenn man die Z06 mit der Konkurrenz vergleicht. Wer sich da so aufdrängt? Das Porsche 911 Turbo S Cabrio vor allem. Für das werden ca. 220.000 Euro fällig. Wer nun meint, dass man beim Über-Neunelfer dafür auch den qualitativ besseren Flitzer bekommt, liegt damit nicht mehr ganz so richtig. Unbestritten ist, dass die Zuffenhausener bezüglich der Verarbeitung - was Cockpit und Innenraum-Gestaltung angeht - noch die Nase vorne haben. Bewertet man jedoch die reine Fahrleistung, braucht sich die Corvette, die ihren ungehobelten Ruf längst abgelegt hat, nicht zu verstecken.

Ende 2019 soll in den USA übrigens der Produktionsstart für die neue Corvette Stingray C8 sein. Dann mit Mittelmotor. Noch ist unklar, ob sie auch auf dem europäischen Markt erscheinen wird. Was damit zusammenhängt, dass die Corvette in der EU als Neuwagen ab September 2019 zunächst einmal komplett vom Markt genommen wird. Strengere Abgasvorschriften sorgen dafür. Ob die Motoren der achten Generation dann angepasst werden, ist fraglich. Da der Marktanteil in Europa recht gering ist.