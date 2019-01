Von Axel F. Busse

Heidelberg. Es war ein leiser Abgang: Ohne viel Aufhebens sind Dieselmotoren aus dem Porsche-Modellprogramm verschwunden, umso heftiger trumpfen jetzt die Teilzeit-Stromer auf. Mit dem Cayenne E-Hybrid setzt der Hersteller die eigene Umlackierung in grüne Farbtöne fort. Ob er als ökologisch unbedenklicher Ersatz für den Selbstzünder taugt, klärt der RNZ-Praxistest.

Einst wurden sie von Öko-Aktivisten als "Klimaschweine" geschmäht, künftig soll die Cayenne-Baureihe aber nicht nur an grünen Bremssätteln als umweltverträglich erkennbar sein. Bis zu 44 Kilometer kann der neue Cayenne e-hybrid rein elektrisch, also emissionsfrei fahren, sagt der Hersteller, und das sogar mit bis zu 135 km/h. Wer es schneller braucht, tritt einfach kräftig aufs Gas und der Dreiliter-Verbrennungsmotor schaltet sich zu. Dann ist erst bei 253 km/h Schluss.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Länge x Breite x Höhe (m): 4,92 x 1,98 x 1,70 Radstand (m): 2,90 Motor: V6-Benziner, 2995 ccm, Turbo Leistung: 340 PS bei 5300-6400 U/min Max. Drehmoment: 450 Nm bei 6500 U/min Elektro-Motor: 100 kW / 136 [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Länge x Breite x Höhe (m): 4,92 x 1,98 x 1,70 Radstand (m): 2,90 Motor: V6-Benziner, 2995 ccm, Turbo Leistung: 340 PS bei 5300-6400 U/min Max. Drehmoment: 450 Nm bei 6500 U/min Elektro-Motor: 100 kW / 136 PS Drehmoment Elektro-Motor: 400 Nm Systemleistung: 340 kW / 462 PS Höchstgeschwindigkeit: 253 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 5 Sek. Testverbrauch: 9,8 Liter CO2-Emissionen: 72 g/km (Euro 6) Preis: 89.822 Euro

[-] Weniger anzeigen

"Wir schauen, wie dieses Jahr ohne Dieselantriebe läuft und ob es auch ohne Diesel geht", sagte Vorstandschef Oliver Blume im März. Und obwohl die Marke im November gegenüber dem Vorjahresmonat in Deutschland einen erheblich Schwund an Neuzulassungen hinnehmen musste, offenbart die Zulassungsstatistik des Kraftfahrtsbundesamtes Erstaunliches: Die Anmeldungen für den Typ Cayenne in den ersten elf Monaten dieses Jahres wuchs um fast 25 Prozent, der Anteil der Hybride darin hat sich mehr als verdoppelt.

Gemeinsam mit den notwendigen Nebenaggregaten sorgt die elektrische Ausstattung für rund 300 Kilo Zusatzgewicht. Offiziell bringt das Fahrzeug 2295 Kilo Leergewicht auf die Waage. Rechnet man die Assistenz- und Komfort-Ausstattungen hinzu, die Porsche-Kunden gern und reichlich ordern, dürften nur wenige Exemplare mit weniger als 2,4 Tonnen Eigenmasse in den Verkehr kommen.

Angesichts dessen erscheinen die Fahrleistungen des e-hybrids phänomenal. Der zweitürige Porsche Cayman wiegt weniger als die Hälfte davon und braucht eine Zehntelsekunde länger, um auf 100 km/h zu spurten als der Cayenne. Dazu ist allerdings die Aufbietung aller verfügbaren Kräfte nötig, was mittels des Drehschalters am Lenkrad geschieht. Steht der auf "Sport Plus" wird auch die neue Sportabgasanlage umgeschaltet und gibt einen herzhaften, zu rasanter Gangart bestens passenden Motorsound ab. Die wählbaren Fahrmodi passen Leistungs- und Fahrwerk-Charakteristik an. Lediglich im Normalmodus ist eine gewisse Zurückhaltung bei spontanem Gasgeben spürbar, etwa so, als "überlege" die Steuerungselektronik einen Moment, wie das Zusammenspiel von Verbrennungs- und E-Motor wohl akut am besten zu organisieren sei.

Das Gefühl, es erneut mit einem "echten Porsche" zu tun zu haben, bleibt davon unbeeinflusst. Hohe Agilität, beeindruckender Längs- und Querdynamik, unmittelbare Lenkreaktion und präzises Spurverhalten kennzeichnen auch diese Neuschöpfung, denn das Zusammenspiel von 340 PS starkem Otto- und 100 kW (136 PS) leistendem Elektro-Motor generiert eine Systemleistung von 462 PS. Maximal 700 Newtonmeter Drehmoment sind nicht nur für gewaltigen Schub aus dem Stand gut, sondern erfüllen auch Zugkraftwünsche für Pferde- oder Bootsanhänger bis 3,5 Tonnen.

Für den Praxisbetrieb nicht geeignet ist allerdings die Erwartung, das SUV könnte mit dem offiziellen Verbrauchswert von 3,2 bis 3,4 Liter Superkraftstoff je 100 Kilometer auskommen. Er errechnet sich auf der Basis der seinerzeit geltenden EU-Norm und kommt aufgrund einer erhöhten Gewichtung des elektrischen Streckenanteils zustande. Wer zum Beispiel als Pendler seinen Cayenne an den jeweiligen Zielorten an eine Ladesäule anschließt, kann 100 Kilometer auch leicht mit Null Litern Sprit fahren. Dann werden um die 27 Kilowattstunden (kWh) je Normdistanz fällig. Muss mehr mit Benzin gefahren werden, sind neun bis zehn Liter für den Verbrauch je 100 Kilometer eine realistische Zielgröße.

Zu den Neuigkeiten in der Ausstattungsliste gehören ein Head-Up-Display, Lade- und Klimasteuerung per Smartphone, 22-Zoll-Räder, Massagefunktion für die Sitze, automatisches Ein- und Ausparken sowie eine Vielzahl anderer Annehmlichkeiten.