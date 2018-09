Stylische Sportskanone: Der Opel Insignia GSI macht optisch einiges her. Der Diesel leistet 210 PS. Foto: dh

Von Daniel Hund

Heidelberg. GSI - das ist ein Schriftzug, der auf deutschen Straßen einst für Angst und Schrecken sorgte. Sportliche Opel-Modelle hatten ihn in den 1980er Jahren am Heck kleben. GSI steht für Grand Sport Injection. Los ging es 1984, damals mit dem Manta GSI. 1987 auf der IAA wurde dann eine echte Rennsemmel präsentiert: Der Kadett 2.0 GSI 16V. Wie ein Brett lag der auf der Straße. Golf-GTI-Lenkern trieb er die Schweißperlen auf die Stirn. Seine digitalen Instrumente waren damals der Hit. Irgendwann war’s dann aber vorbei mit der GSI-Herrlichkeit.

Hintergrund Opel Insignia GSI Diesel Motor: 2,0-Liter-Biturbo Hubraum (ccm): 1956 Leistung (PS): 210 Maximales Drehmoment (Nm): 480 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 233 Beschleunigung 0-100 km/h (s): 7,8 Leergewicht (kg): [+] Lesen Sie mehr Opel Insignia GSI Diesel Motor: 2,0-Liter-Biturbo Hubraum (ccm): 1956 Leistung (PS): 210 Maximales Drehmoment (Nm): 480 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 233 Beschleunigung 0-100 km/h (s): 7,8 Leergewicht (kg): 1772 RNZ-Testverbrauch (l): 8,8 CO2-Emission (g/km): 187 Startpreis (Euro): 45.595

[-] Weniger anzeigen

Bis 2018. Opel legt seine Kult-Serie wieder auf. Den Anfang machte der Insignia, das aktuelle Flaggschiff der Rüsselsheimer. Zwei Varianten sind vom Insignia GSI erhältlich. Ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbo Benziner mit 260 PS und ein Zweiliter-Diesel mit 210 PS. "Halt, Stopp", werden manche Opel-Kenner nun vielleicht sagen: "Die sind dann ja genauso schnell wie der normale Insignia." Das stimmt auch, der Unterschied liegt vor allem in der Optik. Hier wurde für den GSI deutlich sichtbar nachgelegt: Dank spezieller Schürzen steht er einen Tick bulliger da. Auch die Auspuffanlage wurde modifiziert.

Die RNZ war kürzlich mit dem Diesel unterwegs. Mit seinen 210 Pferdestärken schiebt er sich in 7,8 Sekunden auf Landstraßen-Tempo. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 233 km/h. Das hört sich schon mal ganz gut an, klingt allerdings auch nicht unbedingt nach einer echten Sportskanone. Doch man muss genauer hinschauen. Das maximale Drehmoment liegt bei 490 Newtonmetern ab 1500 U/min. Richtig, das ist schon eine Ansage, heißt, dass der Insignia GSI ein Blitzstarter ist und keinen langen Anlauf benötigt, um in Fahrt zu kommen.

Im Innenraum geht es sportlich weiter. Gefahren wieder auf neuen Schalensitzen, die 18-fach einstellbar sind. Der Seitenhalt ist sehr gut, bei Bedarf können die Rennsessel, die natürlich ein GSI-Logo schmückt, auch belüftet werden. Selbst eine Massagefunktion ist mit an Bord. Zum GSI-Style zählen ferner auch ein nach unten abgeflachtes Lenkrad, ein schwarzer Dachhimmel und spezielle Sportpedale. In Sachen Verarbeitung und Platzangebot gibt es nichts kritisieren. Auch hier hat Opel ganze Arbeit geleistet.

Kommen wir zum Verbrauch. Angegeben ist er für die Diesel-Variante mit durchschnittlich 7,1 Litern. Während der RNZ-Testfahrten, die den Insignia über die Autobahn und durch die Heidelberger Innenstadt geführt haben, pendelte er sich bei 8,8 Litern ein.

Fazit: Mit dem Insignia GSI hat Opel seine Kultserie wieder aufleben lassen. Der Fahrspaß ist groß, allerdings fährt im Gegensatz zu den einstigen Rennern um den Manta oder den Kadett auch eine große Portion Luxus mit. Kurzum: Der Insignia GSI ist eine echte Alternative zu so manchem Platzhirsch.