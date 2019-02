Von Daniel Hund

Heidelberg. Optisch ist er nicht jedermanns Sache: Der Nissan Juke polarisiert. Denn der kleine Japaner ist keiner dieser typischen Vertreter der aktuellen SUV-Generation. Er ist anders als die anderen: Extrem abfallende Dachlinie, geschickt versteckte Fond-Türgriffe und diese Augen erst: Spötter sprechen abwertend von einem Krötenblick, Fans schwärmen dagegen, schwören auf die markante Front. Auf den hohen Wiedererkennungswert.

Wie auch immer, für Nissan ist der Juke längst kein Abenteuer mehr. Er hat sich zum Bestseller gemausert. 2010 war Produktionsstart und seitdem sind schon über eine Million Jukes vom Band gerollt. Zu tun hat das sicher auch mit dem Preis: Der Juke ist erschwinglich, steht ab 16.490 Euro beim Händler.

TECHNISCHE DATEN Nissan Juke 1.6 Zylinder: 4 Hubraum (ccm): 1598 Maximale Leistung (PS): 112 Maximales Drehmoment (Nm): 144 Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe Höchstgeschwindigkeit (km/h): 178 RNZ-Testverbrauch (l): 7 CO2-Emission (g/km): 149 Abgasnorm: Euro 6d-Temp Startpreis (Euro): 16.490

Konkurrenz-Modelle hat der kleine Crossover-Flitzer mittlerweile ein paar. Der T-Roc von Volkswagen und der Seat Arona sind hier vor allem zu nennen. Aber wie heißt es doch so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft. Bei Nissan ging man im gerade zu Ende gegangen Jahr deshalb in die Offensive: 2018 wurde beim Juke mal wieder Hand angelegt. Der Fachbegriff heißt Facelift und das ist nicht zu übersehen. Noch verspielter schaut er nun drein, vermittelt eine große Portion Unbeschwertheit. Die Zielgruppe ist dabei klar umrissen: Gerade junge Menschen sollen sich vom Nissan Juke angezogen fühlen.

Nachgebessert wurde unter anderem an den Blinkern und am V-Element des Kühlergrills. Sie sind nun einen Tick dunkler gehalten, während zwei verschiedene Grundfarbtöne für den poppigen Look sorgen. Gewählt werden kann zwischen einem Blau- und einem Bronzeton, die sich dann an den verschiedensten Stellen der Karosserie wieder finden. Der RNZ-Testwagen hatte einen Bronze-Touch. Schweller, Teile der Stoßstange und die Alufelgen wurden mit ihm aufgepimpt. Und das hat was, wirkt in Verbindung mit dem dunklen Lack sehr stylish. Im Juke setzt sich dieses Farbspiel gekonnt fort.

Motoren hat Nissan einige im Programm. Die RNZ war mit einem Benziner unterwegs. 112 PS stark und knapp 1,3 Tonnen schwer. Das sind Eckdaten, die es schon erahnen lassen: Geschwindigkeitsrekorde lassen sich mit diesem Juke nicht brechen. Doch er hat andere Vorzüge: Das Fahrwerk ist straff, vermittelt Fahrspaß. Abstriche müssen beim Platzangebot gemacht werden. Während die Beinfreiheit in der ersten Reihe gut ist, müssen große Menschen auf der Rückbank die Köpfe etwas einziehen.

Nichts zu meckern gibt es beim Verbrauch. Die RNZ bewegte den Juke vor allem durch die Innenstadt und dort pendelte sich der kleine Nissan bei rund sieben Litern ein.