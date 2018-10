Von Daniel Hund

Heidelberg. 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, das ist selbst für die meisten Neunelfler, die Aushängeschilder von Sportwagen-Bauer Porsche, zu schnell. Dieses weiße Geschoss, das von weitem eigentlich eher wie eine schicke Familienkutsche aussieht, knackt sie aber, nimmt die dreieinhalb Sekunden quasi im Sturm.

Das Erfolgsgeheimnis schlummert unter der Haube. Ein Motor von AMG, ein Meisterwerk deutscher Autokunst. Es ist ein E 63 S. Die Limousine. Rund zwei Tonnen schwer und 612 PS stark. 612? Richtig, da wird es einem fast schon beim Lesen schwindelig. Sitzt man erst einmal drin und drückt das Gaspedal durch, schießt das Adrenalin nur so durch den Körper.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Mercedes E 63 S AMG 4Matic+ Hubraum (ccm): 3982 Maximale Leistung (PS): 612 Maximales Drehmoment (Nm): 850 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 3,4 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 CO2-Emission [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Mercedes E 63 S AMG 4Matic+ Hubraum (ccm): 3982 Maximale Leistung (PS): 612 Maximales Drehmoment (Nm): 850 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 3,4 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 CO2-Emission (g/km): 199 Testverbrauch (l): 11,3 Gewicht (kg): 1880 Preis (Euro): 122.724 Einstiegspreis E-Klasse (Euro): 44.863

Stimmt, das ist beim E 63 nicht neu. Pfeilschnell war der schon immer, allerdings hauptsächlich auf der Geraden. Auf kurvigem Terrain war es nicht einfach diesen Brocken sportlich über die Piste zu jagen. Kritiker sprachen gar von einer Art Dragster-Feeling: Also geradeaus hui, und um die Kurve pfui. Mittlerweile ist das was für die Geschichtsbücher. Der aktuelle E 63 ist ein Alleskönner. Er liegt wie ein Brett auf der Straße. Bodenwellen bügelt er nicht nur aus, er scheint sich ihnen regelrecht anzuschmiegen, wird eins mit dem Asphalt. Und die Lenkung? Die ist direkt, reagiert perfekt, ermöglicht eine Super-Kurvenlage.

Dass AMG es drauf hat, aus einer massigen Limousine solch eine Sportkanone zu machen, haben die Affalterbacher schon beim C 63 bewiesen. Doch was beim kleinen Bruder schon gut ist, scheint beim großen noch besser zu sein. Vom Fahrgefühl, dem Handling, hat der E 63 mittlerweile die Nase vorn.

Allrad gibt es nun serienmäßig beim E von AMG. Bei Mercedes 4Matic+ genannt. Das Plus steht für eine weitere Neuerung: Die Kupplung ist nun elektromechanisch geregelt, die Kraft kann so variabel zwischen den Achsen verteilt werden. Sitzt man in der S-Variante kann man dem Antrieb zur Vorderachse allerdings auch mal ein kleines Päuschen gönnen. Nämlich dann, wenn man in den Driftmodus rüber switcht. Eine Mordsgaudi, wenn man’s kann ...

Zum Sound: Dass man in einem Achtzylinder sitzt, ist nicht zu überhören. Kaum ist der Startknopf gedrückt, gibt es ein Wummern und Brabbeln auf die Ohren. Echten Autonarren geht da das Herz auf, bei anderen stellen sich eher die Nackenhaare. Wobei eines klar gestellt werden muss: Die Akustik ist - egal in welcher Fahrlage - nicht übertrieben. Kernig, aber nicht protzig.

Eine Luftfederung ist ebenfalls Serie. Drei verschiedene Stufen lassen sich realisieren. Zur Verstärkung der Karosserie wurden zwei Streben verbaut. Vorne und hinten.Der Innenraum ist futuristisch angelegt. Viel Karbon, viel Leder. Und ganz wichtig: Sportsitze, die ihrem Namen alle Ehre machen. Da ist kein Ruckeln oder Verrutschen. Aufrecht rast man der Sonne entgegen. Ein entsprechend gut gefülltes Bankkonto vorausgesetzt: Der E 63 startet bei schwindelerregenden 110.408 Euro, für die S-Variante muss man noch rund 12.000 Euro oben drauflegen.

Viel Geld für viel Auto.