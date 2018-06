Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Fast senkrecht steht er da, der schmucke Kühlergrill des Kia Sorento: mutig und markant, die gepunktete Struktur gefällt. Doch auch aus anderem Blickwinkeln hat der große Koreaner eine Menge zu bieten - unter anderem bis zu sieben Sitzplätze. Los geht’s ab 34.490 Euro.

Dafür gibt es eine ganze Menge Automobil: Mit seinen 478 Längenzentimetern übertrifft er sogar den Kodiaq von Škoda um 83 Millimeter. Deshalb wirkt die Seitenansicht auch recht gestreckt, der asiatische SUV spielt mit der Optik eines Vans, während die Chrom-Einfassungen den Fensterflächen einen edlen, zum Glück aber nicht zu protzigen Stil verschaffen. Das Heck wiederum wirkt aufgeräumt, ja fast unspektakulär - die Heckklappe öffnet ab der mittleren Ausstattungslinie serienmäßig elektrisch.

Hintergrund Kia Sorento Fünftürer-SUV, 5-7 Sitzplätze L/B/H/Radstand: 4780/1890 (2140 mit Außenspiegeln)/1685 (mit Dachreling)/2780 mm Kofferraum: 660/305 bis 1732/1662 Liter (5-/7-Sitzer) Leergewicht: 1915 bis 2107 kg 4-Zylinder-Motoren: 2,4-Liter-Benziner mit 188 PS bei 6000 U/min und 241 Nm/4000 U/min; 2,2-l-Diesel mit 200 PS bei 3800 U/min und 441 [+] Lesen Sie mehr Kia Sorento Fünftürer-SUV, 5-7 Sitzplätze L/B/H/Radstand: 4780/1890 (2140 mit Außenspiegeln)/1685 (mit Dachreling)/2780 mm Kofferraum: 660/305 bis 1732/1662 Liter (5-/7-Sitzer) Leergewicht: 1915 bis 2107 kg 4-Zylinder-Motoren: 2,4-Liter-Benziner mit 188 PS bei 6000 U/min und 241 Nm/4000 U/min; 2,2-l-Diesel mit 200 PS bei 3800 U/min und 441 Nm/1750-2750 U/min Normverbrauch: 5,6 bis 9,2 Liter CO2: 147-213 g/km Testverbrauch (2,2-l-Diesel, 200 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb): 8,9 Liter/100 km Preise: 34.490 Euro (Variante "Edition 7" mit 188 PS-Benziner) bis 51.690 Euro (Topvariante "Platinum Edition" mit 200 PS-Diesel, Allrad und 8-Gang-Automatik), Diesel: ab 34.990 Euro.

Dahinter spielt sich eine ganze Menge ab, auf Wunsch sogar auf drei Sitzreihen: Für alle fünf Ausstattungslinien gibt es für 900 Euro Aufpreis zwei im Heck verbaute, umklappbare Sitze, die auch noch über einen eigenen Zugriff auf die Klimaanlage verfügen. Ein sinniges Feature, auch wenn ganz hinten dann eher zierliche Menschen Platz nehmen sollten: Wer im Gardemaß durchs Dasein schreitet, dem bleiben ja noch fünf weitere Sitzplätze in der zweiten und natürlich in der ersten Reihe. Dabei reist es sich auf der "normalen" Rückbank sehr mondän, lange Strecken machen auf diesem Gestühl richtig Laune. Das Raumangebot ist opulent, der verlängerte Radstand kommt dem Innenraum des Sorento wahrlich zu Gute, wobei der ebene Laderaum bis zu 1 732 Liter fasst - wählt man die dritte Sitzreihe, sind es verschmerzbare 70 Liter weniger.

Auch ganz vorne geht es komfortabel zu, am Gestühl der ersten Sitzreihe gibt es nichts zu mäkeln. Manche Details der Innenausstattung - wie das Brillenfach in der Dachkonsole, ein beheizbares Lederlenkrad, Sitzheizungen auf vier Plätzen oder die Bluetooth-Freisprecheinrichtung - werden allen Versionen beigegeben, andere sind aufpreispflichtig. Hier sei vor allem auf das Panorama-Glasschiebedach verwiesen, das in der Top-Version serienmäßig verbaut, und bei "Spirit" und "GT Line" für 990 Euro angeboten wird. Für den "Vision" und die Einstiegsversion "Edition 7" wird es leider nicht offeriert.

Und die Motorenpalette? Überschaubar, sehr überschaubar, sie beschränkt sich auf den 2,4 GDI mit 188 PS und den 2,2 CRDi mit derer 200. Und das war‘s dann auch schon. Verwaltet wird die Leistung von Schaltgetrieben mit sechs Gängen oder von Automaten mit sechs oder acht Stufen, während die Kraft an zwei oder gleich alle vier Räder versandt wird. Insgesamt listet Kia 15 Kombinationen, wobei die mittleren und höheren Varianten stets als Selbstzünder unterwegs sind, und die "Platinum"-Version für 51.690 Euro grundsätzlich mit Allrad und der achtstufigen Automatik an den Start geht.

Der achtstufige Automat hat keine Mühe, die 200 Pferdestärken und immerhin 441 Newtonmeter zu verwalten, wobei die Abstimmung angenehm komfortabel ausfiel. Klar: Wer draufdrückt, der kann auch mit dem Sorento zügig unterwegs sein, den Spurt auf Tempo 100 meistert er in 8,7 Sekunden, fährt man den dieselnden Fronttriebler - und auch die zwei Tonnen, die man an den Haken nehmen darf, dürften dem Sorento kaum ein müdes Lächeln abringen. Im Falle des Sechsgang-Schalters mit Ölbrenner sind es gar 2,5 Tonnen. Wer sich jedoch auf den stilvollen Auftritt des Kia einlässt, der gleitet souverän wie ein Dampferkapitän durch die Lande, was den Verbrauch bei einem Schnitt von 8,9 Litern verharren lässt. Das ist zwar auch noch eine ganze Ecke weg vom Normverbrauch, der im Falle der von uns gefahrenen Platinum-Version mit 6,5 Litern angegeben wird, geht aber angesichts eines Leergewichts von 2,1 Tonnen in Ordnung. So viel Auto will eben bewegt sein, auch wenn der cW-Wert auf einem respektablen Niveau von 0,33 liegt.

Ebenfalls auf der Höhe der Zeit sind die Fahrassistenzsysteme: adaptives Kurvenlicht, Verkehrszeichenerkennung, ein Parksystem, der Spurhalteassistent oder der adaptive Tempomat sind inzwischen Stand der Technik. Und dass man sich auf die auf Jahre hinaus verlassen kann, dafür bürgt Kia mit einer Fahrzeuggarantie von sieben Jahren oder 150.000 Kilometern, sowie einer Mobilitätsgarantie, die sich ebenfalls auf die ersten sieben Jahre erstreckt.