Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. E-Autos sind längst keine Exoten mehr, immer häufiger sieht man auch in Heidelberg ein "E" auf Nummernschildern. Dieses prangt auch auf dem e-Niro von Kia, der Kompakt-SUV aus Korea hat aber nicht nur ein E, sondern auch ordentlich was dahinter. Reichweiten von 400 Kilometern. Los geht’s ab 35.290 Euro.

Kenner sehen den e-Niro, und wissen um seinen Antrieb, im geschlossenen Kühlergrill sitzt nämlich gut sichtbar die fahrerseitig verbaute Tankklappe. Für viele ein ganz wichtiges Feature, Neulingen in der Welt der E-Mobilität sitzt die Angst vor dem Stehenbleiben stets im Nacken. Auch im e-Niro – zumindest zu Anfang, der Mensch ist ja lernfähig. Dazu später mehr.

Mangels privater Wallbox, im heimischen Carport wird mit Lichtstrom geladen, das kann bei leidlich leerem Tank bis zur Maximalfüllung auch mal 20 Stunden in Anspruch nehmen, so schloss der Autor einen Vertrag (ADAC e-Charge) ab, um via App oder Karte am Schnelllader Strom fassen zu können. Maximal sind hier 39 Cent je Kilowattstunde fällig, monatlich kündbar und ohne Grundgebühr.

Lernwille erwartet indes auch der optisch sehr solide auf seinen Rädern stehende Kia, denn direkt nach Drücken des Startknopfes geht die Soundmaschine an. Anschnallen. Selbst beim Rangieren achtet der Niro auf die Sicherheit. Ist das mal geregelt, gibt er sich aber nahbar: Das Drehrad in der Konsole auf D, die elektrische Handbremse lösen, Abfahrt! Doch Obacht, elektrische 204 PS sind ein Wort, den Spurt auf Tempo 100 absolviert der Niro in 7,8 Sekunden, auch auf trockener Straße jammern die Pneus gerne mal, so man zu forsch um den Block bügelt.

Kompakt-SUV, 4-Türer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4375/1805 (ohne Außenspiegel)/1560 (1570 mit Dachreeling)/2700 mm; Kofferr.: 451-1405 Liter; Leergew.: 1667-1866 kg, E-Maschine: Permanentmagnet-Synchronmotor mit 100 kW/136 PS oder 150 kW/204 PS, Vmax: 155/167 km/h, Normverbrauch: 15,3/15,9 kwh/100 km, Testverbrauch (204 PS): 20,3 kWh/100 km, CO2: 0 g/km. Preise: ab 35 290/39 090 Euro

Damit das nun aber kein Bericht von der Rennstrecke wird, schalten wir ins Eco-Programm, was direkt die Reichweite wieder ansteigen lässt. In gewisser Weise erzieht der Kia den Menschen, könnte man sagen. Also rollen wir mal sachte über die Autobahn, um die Sache mit den Schnellladern zu testen, an der A8 bei Jettingen-Scheppach steigt die Premiere, 46 Prozent oder 200 Kilometer sind noch im Tank. Das Freischalten der Ströme via App funktioniert tadellos, doch rauschen nur maximal 28 kW in die Batterien, nach weit über einer Stunde sind 24,7 kW gezapft, die Reichweite stieg auf 321 Kilometer.

Angeboten wird der e-Niro in zwei Varianten mit je drei Ausstattungslinien. Den Einstieg markiert die Ausführung mit 136 PS und einer Batteriekapazität von 39,2 Kilowattstunden, deutlich potenter kommt das 204 PS starke Flaggschiff ab 39.090 Euro daher, hier fasst der im Unterboden verbaute, wassergekühlte Speicher 64 Kilowattstunden, was die 453 Kilo erklärt. Das reicht theoretisch für 455 Kilometer, so wird ein E-Auto alltagstauglich.

Sparen hätten wir uns bei der Testrunde auch den Stopp in Kirchheim/Teck können, hier sind die Stromsäulen wie vernagelt. Es sind noch 200 Kilometer bis zur heimischen Steckdose, die Reichweite wird mit "230" angegeben, doch 30 Kilometer Reserve machen nicht glücklich, zu unwägbar sind die letzten Meilen durchs Kraichgauer Hinterland, wo an Schnelllader nicht zu denken ist. Ganz anders in Denkendorf: Inzwischen ist es dunkel, der Rasthof ist brechend voll, LKW in jeder Lücke. Nur die Stromsäulen sind frei, verheißungsvoll grün leuchtend, nach 45 Minuten wirkt sich der 70-Prozent-Füllstand beruhigend aufs Nervenkostüm aus, spät wird die heimische Steckdose erreicht.

> Fazit: Der e-Niro ist ein absolut ausgereiftes Elektroauto, das mit Spurtstärke und Komfort gleichermaßen zu überzeugen weiß, wie auch mit einer alltagstauglichen Reichweite von realistischen 400 Kilometern. Der "Durst" lag bei 20 kW auf 100 Kilometer, entspanntes Cruisen wird mit einem 15er-Schnitt belohnt.

Schon nach wenigen Tagen sieht man das mit der Reichweite recht gelassen, und auch der Umgang mit den Schnellladern wird erlernt. Und so ist nach wie vor die heimische Wallbox das Maß der Dinge, auch für den Kia. Und doch erweitert er in gewisser Weise den Horizont, lehrt er doch auch den E-Neuling rasch eine gewisse Gelassenheit. Man merkt es: Die E-Mobilität kommt spürbar im Alltag an.