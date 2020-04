Von Claudius Lüder

Coronakrise und Kontaktsperre sorgen dafür, dass auch für Autofahrer Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist. Was sollte man wissen, wenn die Hauptuntersuchung (HU) ansteht, ein Werkstatttermin oder eine Ummeldung?

> Versäumte HU: Kein Auto- oder Motorradbesitzer muss sich Sorgen machen oder gar ein Bußgeld fürchten, weil er jetzt einen HU-Termin verstreichen lässt. Um der derzeitigen Situation Rechnung zu tragen, habe das Bundesverkehrsministerium den Polizeibehörden sowie dem Bundesamt für Güterverkehr empfohlen, vorübergehend Überschreitungen um bis zu vier Monate nicht zu ahnden, sagt Daniela Mielchen, Fachanwältin für Verkehrsrecht. Damit solle die Mobilität sichergestellt werden, wenn derzeit keine HU vorgenommen werden kann. Normalerweise darf ein HU-Termin nur um maximal zwei Monate überschritten werden.

> Schutzmaßnahmen in und von Autowerkstätten: In vielen Kfz-Werkstätten läuft der Betrieb vielerorts normal, wenn auch unter veränderten Vorzeichen weiter. "Überall werden umfassende Schutzmaßnahmen getroffen, es wird Abstand gehalten, und wir sind in vielen Betrieben zum Einmalschutz für Lenkrad und Sitze zurückgekehrt", erklärt Thomas Peckruhn vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe.

"Viele Werkstätten bieten jetzt einen Abhol- und Bringservice an, damit die Autobesitzer nicht aus dem Haus müssen", erläutert Peckruhn. So sei es möglich, trotz der Einschränkungen zum Beispiel den Wechsel auf die Sommerbereifung oder einen Frühjahrscheck vornehmen zu lassen. Die Mitarbeiter in den Betrieben selbst würden die Kundenfahrzeuge dann ganz besonders gründlich desinfizieren.

Wer mit dem Reifenwechsel warten möchte, muss sich aber keine Gedanken machen: "Auch mit Winterreifen kann man im Sommer fahren, allerdings ist der Verschleiß auf der warmen Fahrbahn deutlich höher", erklärt Peckruhn.

> Inspektion abklären: Wer derzeit auf eine Inspektion verzichten will und durch das Überschreiten der Wartungsintervalle einen Garantieverlust fürchtet, sollte sich an seine Vertragswerkstatt oder an den Hersteller als Garantiegeber wenden, rät der ADAC. Da es eine Situation wie jetzt noch nie gab, sei nicht klar, wie die Autohersteller damit umgehen.

> Fahrzeug an- oder ummelden: Wer sein Auto an-, ab- oder ummelden möchte, geht dafür in der Regel zur Zulassungsstelle. Allerdings passen die meisten Verwaltungsstellen mit ihren dicht bestuhlten Wartebereichen nicht gut zum bestehenden Kontaktverbot. Aus der Distanz heraus ein Auto anmelden oder zulassen zu wollen, ist aber theoretisch möglich.

"Grundsätzlich besteht seit dem 1. Oktober 2019 die Möglichkeit der internetbasierten Fahrzeugzulassung, allerdings bieten noch längst nicht alle Behörden diesen Service an", sagt Fachanwältin Mielchen. Autofahrer sollten sich daher telefonisch oder online bei ihrer Zulassungsstelle informieren, ob und wann diese geöffnet hat. Einheitliche Regelungen für die Zeit der Corona-Krise gebe es nicht.

> Gemeinsam im Auto: "Allgemein betreffen die zur Eindämmung des Coronavirus verhängten Beschränkungen nicht das Autofahren", sagt der Verkehrsrechtsanwalt Tobias Goldkamp. "Ratsam ist es aber natürlich, nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt im Auto unterwegs zu sein."

Autofahrer müssen sich zugleich auf mehr Lastwagen auf den Straßen einstellen. So dürfen Lkw-Fahrer vorübergehend vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot abweichen: Um die Belieferung von Supermärkten und Drogerien mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln sicherzustellen, dürfen gewerbliche Lkws über 7,5 Tonnen momentan auch an Sonn- und Feiertagen Waren ausliefern, erklärt Mielchen.