Von Daniel Hund

Heidelberg. Kombis. Oft werden sie belächelt, abgetan als Familienkutsche. Als fahrbarer Untersatz für findige Hobby-Handwerker. Weil sie eben so praktisch sind – manchmal sind sie aber auch richtig schnell. Audi hat so ein Exemplar im Angebot: Es hört auf den Namen RS6. Im Jahr 2002 liefen die ersten vom Band. Mittlerweile – seit Ende 2019 – ist die vierte Generation am Start. Jeder Zweite dreht sich nach ihr um, steht mitunter staunend am Straßenrand. Und das, obwohl der RS6 rein optisch kein auffälliger Sportwagen ist, sondern eher ein praktischer Zeitgenosse. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn das, was beim Ingolstädter unter der Haube schlummert, reicht, um vielen superflachen Flitzern die Rücklichter zu zeigen. 600 PS, 800 Newtonmeter, von 0 auf 100 km/h in die 3,6 Sekunden – noch Fragen? Möglich macht das ein 4.0-Liter-V8 mit Biturboaufladung und Mildhybrid-Unterstützung.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Motor und Antrieb: V8-Turbo-Benzindirekteinspritzer; Hubraum: 3996 ccm; Maximales Leistung: 600 PS bei 6000 bis 6250 U/min; [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Motor und Antrieb: V8-Turbo-Benzindirekteinspritzer; Hubraum: 3996 ccm; Maximales Leistung: 600 PS bei 6000 bis 6250 U/min; Maximales Drehmoment: 800 Nm bei 2050 bis 4500 U/min; Antrieb: Allradantrieb; Getriebe: Achtgang-Automatik; Leergewicht: 2150 kg; Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 3,6 s; Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h; Kofferraumvolumen: 3565-1680 l; Länge: 4995 mm; Breite: 1951 mm; Höhe: 1487 mm; Radstand: 2930 mm; CO2-Emission: 263 g/km; Reichweite: 630 km; Testverbrauch: 11,3 l; Abgasnorm: Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC; Preis: 117.500; Einstiegspreis A6 Avant: 50.590 Euro

[-] Weniger anzeigen

Dass da kein gewöhnlicher A6 Avant um die Ecke kommt, ist an einigen Details zu erkennen. Vor allem die Mega-Auspuffanlage verrät den RS6. Zwei große ovale Rohre, die jeweils wohl problemlos vier bis fünf Tennisbälle gleichzeitig verschlucken könnten, wummern um die Wette. Hinzu kommen diese Backen, dieser Hintern im XXL-Format. Satte vier Zentimeter hat Audi beim RS6 auf beide Seiten drauf gepackt. Hört sich nach einem Hauch von Nichts an, sind im Autobau aber Welten. Vor allem das Heck des Überkombis könnte draller kaum sein.

Und wie fährt er sich so? Kontrollierte Offensive trifft es ganz gut. Das Power-Mobil liegt wie eine Eins auf der Straße, lässt sich spielend leicht beherrschen. Selbst auf kurvigem Terrain schlängelt sich der RS6 wie an der Schnur gezogen über den Asphalt. Hier kommt ihm die optionale Allradlenkung zugute. Mit ihr können die Hinterräder um bis zu fünf Grad eingedreht werden, was den fünf Meter Burschen viel kleiner wirken lässt, wenn er da so im Stile eines Slalomläufers die Bergpässe hinunter wedelt.

Alles schön und gut, wenn da nur die immensen Spritkosten nicht wären!? Stimmt so auch nicht ganz. Tritt man den RS6, wird man zum gern gesehenen Kunden an der nächsten Tankstelle, schwimmt man hingegen im Verkehr mit und drückt nur ab und an mal auf die Tube, pendelt man sich bei einem Durchschnittsverbrauch von rund elf Litern ein. Natürlich immer noch kein Topwert, für ein derart hoch motorisiertes Auto, das knapp 2,2 Tonnen auf die Waage bringt, aber ein akzeptabler. Beim Spritsparen hilft der neuesten Generation ein Riemen-Starter-Generator (RSG) und 48-Volt Bordnetz. Bis zu 12 kW können je nach Fahrsituation rekuperiert werden.

Und nun noch einmal zurück zum prestigeträchtigen Sprint von 0 auf 100 km/h. Wie eingangs bereits erwähnt, gibt Audi ihn mit 3,6 Sekunden an. Verdammt schnell, aber offenbar geht da noch viel mehr: Die verbaute Launchcontrol-Funktion, mit der per Knopfdruck Zeiten genommen werden können, spuckt andere Werte aus: Der Spitzenwert lag bei 3,3 Sekunden, der von einem extern zugeschalteten GPS-Gerät nochmals bestätigt wurde. Wie auch immer, dieses Auto schiebt sich gefühlt in einem Wimpernschlag auf Landstraßen-Tempo.

Fahrmodis sind vier an Bord: Effizient, Komfort, Auto und Dynamik. Wer bestimmte Parameter bzw. Feinheiten in Bezug auf den Motor oder das ESP individuell abstimmen möchte, kann dies tun und sie per Knopfdruck abrufen. Unter "RS1" oder "RS2" werden sie dann gespeichert. Schluss mit Vortrieb ist beim RS6 bei 250 km/h. Wer sich noch ein Dynamikpaket dazu ordert, packt nochmals 30 km/h obendrauf. Und wem auch das noch nicht genug ist, der greift zum Dynamikpaket plus, das dem Über-Kombi eine schwindelerregende Endgeschwindigkeit von 305 km/h beschert. Viele werden sich nun sicher fragen: Wer braucht einen Topspeed jenseits der 300-km/h-Marke? Stimmt, eigentlich niemand. Dennoch scheint es Menschen zu geben, die auf solch einen Adrenalin-Kick stehen, andernfalls würde Audi solche Autos nicht bauen.

> Fazit: Der RS6 Avant ist ein pfeilschneller Kombi, der voll alltagstauglich ist. Leisten kann sich ihn kaum jemand: 117.500 Euro müssen mindestens auf den Tisch gelegt werden.