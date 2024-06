EILMELDUNG 10:16 Uhr

Ex-Bundesumweltminister und CDU-Politiker Klaus Töpfer ist tot

Der frühere Bundesumweltminister und CDU-Politiker Klaus Töpfer ist tot. Er starb am Samstag nach kurzer, schwerer Krankheit, wie eine Sprecherin der Bundes-CDU am Dienstag in Berlin bestätigte. Töpfer wurde 85 Jahre alt. Zuvor hatten die "Neue Westfälische" und das "Westfalen-Blatt" berichtet.