München/Eschborn (dpa) - In den Sommermonaten wurde in Deutschland deutlich mehr Benzin ausgeliefert. Die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erfassten Inlandsablieferungen - meist an Tankstellen - lagen von Juni bis August bei 4,86 Millionen Tonnen.

Das ist deutlich mehr als in den beiden vergangenen Jahren und übertrifft selbst die Vor-Corona-Werte um rund 100.000