Berlin (dpa) - Anhaltende Trockenheit hat Landwirten in einigen Teilen Deutschlands in diesem Jahr zu schaffen gemacht. Eine Bilanz der Getreideernte 2022 stellt der Bauernverband heute in Berlin vor.

Bei Weizen deutete sich insgesamt eine etwas größere Erntemenge an als im Vorjahr, wie es vorab hieß - aber mit starken regionalen Unterschieden. Während die Erträge in einigen trockenen