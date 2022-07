Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den "sozialen Sprengstoff" steigender Preise im Schulterschluss mit den Sozialpartnern in Deutschland entschärfen. Forderungen nach raschen weiteren Entlastungen für die Menschen in Deutschland erteilte Scholz kurz vor dem Start der Konzertierten Aktion an diesem Montag aber eine Absage.

Unmittelbare Ergebnisse werde der Dialog mit