Eilmeldung 10:23 Uhr

25-Jähriger nach Attacke am Rande des CSD in Münster gestorben

Ein 25-jähriger Mann, der am Rande einer Christopher-Street-Day-Versammlung in Münster niedergeschlagen worden ist, ist tot. Er erlag am Freitagmorgen seinen Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.