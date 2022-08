Börse in Frankfurt

Der Dax hat nach seinem jüngsten Rücksetzer am Donnerstag wieder zugelegt. Am Nachmittag lag der deutsche Leitindex mit 0,59 Prozent im Plus bei 13.707,15 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,27 Prozent auf 27.617,03 Zähler. Moderat nach oben ging es auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.