Von Matthias Kros

Wiesloch. Die Heidelberger Druckmaschinen AG steigt nach ihrem Rückzug vor rund fünf Jahren erneut in das Geschäft mit Bogenoffset-Maschinen im Großformat ein. Sie sollen im weltweit wachsenden Verpackungsdruck zum Einsatz kommen, kündigte das Unternehmen im Rahmen seiner offiziellen Feierlichkeiten zum 175. Geburtstag am Montag in Wiesloch an.