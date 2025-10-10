Heideldruck liefert Ladesäulen für MLP
Der Finanzdienstleister will seinen Beschäftigten damit günstiges Laden am Arbeitsplatz bieten.
Von Matthias Kros
Wiesloch. Die Heidelberger Druckmaschinen AG baut ihr Engagement in der Elektromobilität weiter aus: Über die Tochterfirma Amperfied hat das Unternehmen mit MLP in der Rhein-Neckar-Region einen weiteren Großkunden gewonnen. Auf dem Firmenparkplatz in Wiesloch nahm der Finanzdienstleister am Donnerstag 56 neue, von Amperfied gelieferte Ladepunkte in