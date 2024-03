Von Matthias Kros

Mannheim. Der Streit um eine regelmäßige Erhöhung der Gehälter von Vorruheständlern des Softwarekonzerns SAP dürfte noch nicht ausgestanden sein. Rechtsanwalt Mathias Helmke, der in den Verfahren vor dem Arbeitsgericht Mannheim etliche Mandanten vertritt, sagte am Freitag auf Anfrage, dass "viele der Kläger in Berufung gehen" würden. Der Fall dürfte damit