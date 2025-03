Frankfurt/Main. (dpa) Das Softwareunternehmen SAP hat den dänischen Pharmariesen Novo Nordisk als wertvollstes Unternehmen Europas abgelöst. Der Walldorfer Technologiekonzern ist an der Börse inzwischen wieder 314 Milliarden Euro wert, während Novo Nordisk umgerechnet noch auf rund 310 Milliarden Euro kommt.

SAP-Aktien hatten ihre Erholung zuletzt ausgebaut und sind daher aktuell bei der Marktkapitalisierung in Europa an die Spitze gerückt. Dabei kommt den Walldorfern auch die seit Mitte 2024 anhaltende Schwäche des bisherigen Spitzenreiters Novo Nordisk zugute. Das dänische Gesundheitsunternehmen hat im September 2023 den Luxushändler LVMH als größtes Unternehmen Europas vom Thron gestoßen.

"SAP ist stolz darauf, aktuell Europas wertvollstes Unternehmen zu sein", kommentierte ein Konzernsprecher am Montag die Entwicklung. Dies unterstreiche die entscheidende Bedeutung von Technologie für die Wettbewerbsfähigkeit Europas im globalen Rahmen. "Unsere kontinuierlichen Investitionen in Cloud, KI und Innovation spiegeln unser Engagement wider, digitale Transformation und langfristiges Wachstum für Unternehmen weltweit voranzutreiben."

SAP-Aktien profitieren schon länger von der Cloud-Strategie des Konzerns, also der Umstellung des Geschäftsmodells vom traditionellen Verkauf von Software-Lizenzen hin zu einer Art Vermietung über die Cloud. Hinzu kommt der Boom bei der Künstlichen Intelligenz (KI). Die Walldorfer sind Europas größter Softwarehersteller und bietet Geschäftsanwendungssoftware an, die von Unternehmen für Finanzen, Vertrieb, Lieferkette und andere Funktionen verwendet wird. Analysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass der Umsatz von SAP in diesem Jahr um zwölf Prozent steigen wird. Nach einem im Januar 2024 angekündigten Restrukturierungsprogramm dürfte sich der Betriebsgewinn sogar noch stärker steigern.

Die Novo-Nordisk-Papiere dagegen haben seit ihrem Rekordhoch vergangenen Juni rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Ein guter Teil der vom Geschäftserfolg mit GLP-1-Abnehmmedikamenten getriebenen Kursrally ist damit dahin. Vom Boom mit der Abnehmspritze wollen immer mehr Konkurrenten profitieren. Zudem hatte Novo auch mit Studiendaten zu einem geplanten Abnehmmittel die hohen Erwartungen verfehlt.

Weltweit dominieren unangefochten US-Konzerne das Börsenranking. 2024 hatten nach einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY nur drei deutsche Unternehmen den Sprung unter die 100 wertvollsten Börsenkonzerne der Welt geschafft: SAP, Siemens und die Deutsche Telekom. 62 der 100 teuersten Unternehmen der Welt sitzen demnach in den USA.

Update: Montag, 24. März 2025, 18.45 Uhr