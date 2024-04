Von Barbara Klauß

Walldorf. Arbeitnehmervertreter der SAP haben den geplanten Umbau des Softwarekonzerns erneut scharf kritisiert. Er diene in erster Linie der Kostensenkung, hieß es am Wochenende in einer internen E-Mail des Europäischen Betriebsrats. Die Begründungen des Managements erklärten in ihrer Allgemeingültigkeit nicht, wo genau Ineffizienzen bestünden und warum