Cyber Week bei DHL: Täglich gut 11 Millionen Pakete

Bonn (dpa) - Der Paketdienstleister DHL rechnet auch in diesem Jahr mit großen Sendungsmengen zum Jahresabschluss. In der Cyber-Week-Rabattaktion Ende November und kurz vor Weihnachten werden an einzelnen Tagen voraussichtlich jeweils mehr als 11 Millionen Sendungen transportiert, wie der Konzern in Bonn mitteilte.

Normalerweise befördert DHL an einem durchschnittlichen Werktag 6,2