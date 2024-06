Hamburg (dpa) - Die große Mehrheit der Deutschen wünscht sich laut einer repräsentativen Umfrage mehr Offenheit des Arbeitsmarkts für ältere Menschen.

In der Studie des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski in Kooperation mit dem Ipsos-Institut unterstützten 80 Prozent der Befragten die Aussage: "In einer Gesellschaft des langen Lebens muss es mehr Beschäftigungschancen für