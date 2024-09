London (dpa) - Die neue britische Regierung will die Bahn teilweise wieder verstaatlichen. Noch heute soll das Parlament in London in dritter Lesung über ein entsprechendes Gesetz von Verkehrsministerin Louise Haigh abstimmen. Der Entwurf sieht vor, dass der Betrieb durch private Anbieter endet, wenn die bestehenden Verträge auslaufen oder eine vertragliche vereinbarte Kündigungsklausel

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote